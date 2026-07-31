Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
24°
Сбт, 01
26°
Вск, 02
28°
ЦБ USD 79.86 0.5 31/07
ЦБ EUR 90.88 0.67 31/07
Нал. USD 80.70 / 80.90 31/07 16:45
Нал. EUR 92.91 / 93.75 31/07 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка-2026» изнутри. Организатор рассказал о внутренней «кухне» гл...
Мы поговорили с директором РЗН.инфо, организатором фест...
4 часа назад
361
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
4 007
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 483
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
3 114
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В «Уралсиб Бизнес Онлайн» появилась возможность автоматического получения выписок в 1С
Банк Уралсиб дополнил функционал онлайн-банка для бизнес-клиентов «Уралсиб Бизнес Онлайн» возможностью автоматического получения выписок в 1С.

Банк Уралсиб дополнил функционал онлайн-банка для бизнес-клиентов «Уралсиб Бизнес Онлайн» возможностью автоматического получения выписок в 1С.

Теперь клиенты могут получать в 1С банковские выписки автоматически и по расписанию. Инструкция по включению — в разделе «Сервисы» в блоке Уралсиб Коннект онлайн-банка (Кнопка «Подробнее» → раздел «Помощь»). Для включения автоматических выписок в 1С нужен логин и пароль. Логин находится в файле настроек от Уралсиб Коннект, а пароль для включения — будет отправлен клиенту в СМС.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса. Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».