В «Уралсиб Бизнес Онлайн» появилась возможность автоматического получения выписок в 1С

Банк Уралсиб дополнил функционал онлайн-банка для бизнес-клиентов «Уралсиб Бизнес Онлайн» возможностью автоматического получения выписок в 1С.

Банк Уралсиб дополнил функционал онлайн-банка для бизнес-клиентов «Уралсиб Бизнес Онлайн» возможностью автоматического получения выписок в 1С.

Теперь клиенты могут получать в 1С банковские выписки автоматически и по расписанию. Инструкция по включению — в разделе «Сервисы» в блоке Уралсиб Коннект онлайн-банка (Кнопка «Подробнее» → раздел «Помощь»). Для включения автоматических выписок в 1С нужен логин и пароль. Логин находится в файле настроек от Уралсиб Коннект, а пароль для включения — будет отправлен клиенту в СМС.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса. Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».