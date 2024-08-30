В Уфе появился городской монумент «Сапсаны на крыше Уралсиба»

29 августа в Уфе торжественно открылся монумент «Сапсаны на крыше Уралсиба». Эта скульптурная композиция стала подарком Банка Уралсиб столице Башкирии в год ее 450-летия.

Новый городской памятник посвящен краснокнижным соколам-сапсанам, которые вот уже более 18 лет ежегодно гнездятся и выводят свое потомство на крыше высотного здания банка в Уфе. Скульптурная композиция высотой 3,3 метра выполнена из металла в мозаичной технике — она собрана из множества деталей, каждая из которых повторяет контур карты Башкортостана. Само здание банка, на котором гнездятся сапсаны, изображено в скульптуре в виде скалы, которую эти хищные птицы обычно выбирают для своего обитания в дикой природе.

По словам авторов, это символ того, как сапсаны воспринимают здание банка — как скалистую местность, предоставляющую им безопасное место обитания. Памятник установлен в новом сквере Центральный, расположенном в непосредственной близости от здания банка, где и гнездится семейство соколов.

Соколы гнездятся на крыше банка в Уфе уже около двух десятков лет, а с 2019 года банк ведет традиционную ежегодную онлайн-трансляцию жизни семейства сапсанов -при поддержке регионального отделения Русского географического общества в Башкортостане и группы орнитологов проекта «Атлас птиц города Уфы». Видеопоток идет на странице банка ВКонтакте . Здесь же можно посмотреть записи трансляции и небольшой фильм о сапсанах на крыше банка.

За время видеонаблюдения у семьи сапсанов, живущих на крыше здания банка Уралсиб, появилось одиннадцать птенцов, два из которых вернулись в Башкирию. Зрители в прямом эфире видят период появления птенцов, их первые попытки «встать на крыло». Предыдущие трансляции набирали огромное количество просмотров и получили отклики ученых-орнитологов из разных стран мира. Трансляцию запускают ежегодно примерно за неделю до появления птенцов, и она идет непрерывно до момента отлета молодых сапсанов из «гнезда». По окончанию сезона, запись наблюдений передается Башкирскому отделению Союза охраны птиц России для дальнейших орнитологических исследований.

Уралсиб заботится о своих крылатых подопечных, ежегодно обеспечивая им комфортные условия для вывода птенцов: к возвращению соколиного семейства площадка обязательно тщательно очищается от остатков добычи и следов гнездования прошлого сезона, обновляется слой насыпи на выступе крыши, проверяется дренаж. При этом сотрудники банка прилагают максимум усилий, чтобы не беспокоить птиц во время гнездования, объявляя «мораторий» на хозяйственные работы на крыше и фасаде банка в этот период. Даже мойку окон и благоустройство выступа, где обычно располагается семья сапсанов, проводят, подстраиваясь под график прилета птиц.

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