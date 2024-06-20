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В Суздале стартовал семейно-спортивный фестиваль «Папа, мама, я — спортивная семья!»
Мероприятие торжественно открыли на базе главного туристического комплекса «Суздаль».

Мероприятие торжественно открыли на базе главного туристического комплекса «Суздаль». В церемонии приняли участие губернатор Владимирской области Александр Авдеев, генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский и гимнастка, двукратная Олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира Светлана Хоркина, сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Корпоративный спортивный фестиваль объединил 67 семей энергетиков — а это 268 человек. Его цель — укрепление семейных ценностей, сплочение коллектива, приобщение младшего поколения к русским традициям и здоровому активному образу жизни.

Событие проходит под девизом «Энергия русского духа». Программа включает спортивные состязания, творческие мастер-классы, и, конечно же, активный отдых в семейном кругу.

«Для нас особенно ценно, что для проведения мероприятия компания выбрала Суздаль — город с тысячелетней историей. Мы всегда рады гостям! Желаю вам отлично провести время вместе!» — сказал Александр Авдеев.

«Участники фестиваля могут попробовать себя в русских народных забавах, полосе препятствий, спортивных эстафетах, вдохновиться на подвиги, и самое главное — почувствовать себя частью нашей большой „энергетической“ семьи. Желаю всем крепкого командного духа, высоких результатов и, конечно же, победы!» — отметил Игорь Маковский.

«Все проекты, связанные с семьей и спортом, я поддерживаю. Семья в нашей жизни — это тыл и опора. Спасибо еще раз Игорю Владимировичу за возможность окунуться в эту дружную атмосферу», — сказала Светлана Хоркина.