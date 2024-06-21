В Шиловском районе развернули временный пункт по работе с потребителями электроэнергии

В Шиловском районе Рязанской области работает временный пункт по работе с потребителями электроэнергии. Он развернут силами филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».

В нем можно получить оперативную информацию по планируемым срокам восстановления электроснабжения, а также оставить обращение по другим вопросам, связанным с электроснабжением.

Специалисты компании уже начали принимать жителей по адресу: село Березово (улица Школьная, дом № 48).

Все вопросы и заявки в оперативном порядке обрабатываются специалистами филиала «Рязаньэнерго». Пункт будет работать до полного восстановления электроснабжения потребителей, пострадавших в результате непогоды.

Также в филиале «Рязаньэнерго» развернули функционирование дополнительных временных информационных центров на горячей линии.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.

«Рязаньэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону бесплатной горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220.

Также в случае отключения электроснабжения можно оставить заявку через интерактивные сервисы компании: на сайте «Россети Центр и Приволжье», через мобильное приложение «Есть свет!».