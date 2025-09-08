Рязань
Новое
В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов

В сети Билайна начал действовать перечень приложений и сайтов, которые остаются доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами.

Цель этого решения — обеспечить клиентам доступ к ключевым онлайн-сервисам, необходимым в повседневной жизни: от заказа такси и покупок до общения и взаимодействия с государством.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Для нас важно, чтобы даже в экстренных ситуациях у наших клиентов оставался доступ к самым необходимым сервисам. Это вопрос не только удобства, но и повседневной безопасности.

Мы первыми среди операторов начали говорить о такой возможности и рады, что в короткие сроки удалось ее реализовать в масштабе всей отрасли. Уверен, что это решение обеспечит для наших клиентов комфорт и использование цифровых сервисов».

Какие сервисы уже включены в список:

Билайн — сайт и мобильное приложение;

Госуслуги — все взаимодействия с государством;

Госсервисы — обращения в ведомства и участие в выборах;

Яндекс и Wildberries — такси, музыка, кино и доставка;

ВКонтакте — социальная сеть, музыка, видео и мессенджер MAX;

Другие сервисы, одобренные Минцифры (список постепенно расширяется, актуальная информация доступна на сайте и в приложении Билайна).

Как это работает:

Если интернет ограничен из соображений безопасности по решениям регуляторов, сервисы из «белого списка» остаются доступными по умолчанию.