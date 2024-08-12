В СберЗдоровье рассказали, как россияне заботятся о здоровье сердца

В преддверии Международного дня здорового сердца медицинская компания СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера) проанализировала, как часто люди обращаются к врачам по поводу сердечно-сосудистых заболеваний — основной причины смертности в мире.

В преддверии Международного дня здорового сердца медицинская компания СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера) проанализировала, как часто люди обращаются к врачам по поводу сердечно-сосудистых заболеваний — основной причины смертности в мире.

По данным СберЗдоровья — лидера Medtech рынка в России — виден рост спроса на приемы врачей-кардиологов в дистанционном формате. С января по июль 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, число онлайн-консультаций в рамках сервиса выросло почти в два раза, а число записей на очный прием через сервис компании увеличилось на 12%. Такой рост спроса на онлайн-консультации связан в том числе с развитием телемедицины в целом, а также с масштабированием собственного проекта СберЗдоровья по дистанционному наблюдению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По данным СберЗдоровья в январе-июле 2023 и 2024 года к кардиологам чаще обращались пациенты возрастных групп 60+ и 45-60 лет. Доля спроса среди мужчин и женщин как в 2023 году, так и в 2024 составила в среднем 38,5% и 61,5% соответственно. При этом, согласно исследованиям, мужчины больше подвержены контролируемым факторам риска.

Врач-кардиолог медицинской компании СберЗдоровье Ирина Пермикина:

«Для исключения заболеваний сердца в большинстве случаев достаточно делать ЭКГ или УЗИ сердца, а также сдавать кровь на определение уровня холестерина, глюкозы: с 18 до 40 лет — 1 раз в 3 года, если при предыдущих обследованиях все показатели были в норме, и после 40 лет — ежегодно.

В целях профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний рекомендовано отказаться от курения, злоупотребления алкоголем, сбалансированно питаться, контролировать свой вес, заниматься регулярной посильной физической активностью — 3-4 раза в неделю по 30-40 минут. Также, начиная с 18 лет, необходимо контролировать артериальное давление — измерять его не реже одного раза в три года. При показаниях 130-139 на 85-89 мм рт.ст. и выше необходимо обратиться к врачу-кардиологу для дальнейшей диагностики и наблюдения, чтобы избежать риска развития гипертонии и ее осложнений. Согласно исследованиям, соблюдение этих принципов позволит предотвратить до 80% заболеваний сердца.

Тем, кто уже столкнулся с сердечно-сосудистыми заболеваниями, важно находиться под медицинским контролем: ежедневно отслеживать показатели давления и выполнять рекомендации врача».

Чтобы быть уверенным в состоянии своего сердца, можно подключить услугу « Умный мониторинг » — программа с использованием умного тонометра СберЗдоровья, который позволяет всегда оставаться на связи с врачом. Тонометр автоматически передает все показания кардиологу, а в случае их отклонения от нормы, врач сам свяжется и предложит предпринять меры, чтобы сохранить здоровье сердца.

Важно отметить, что с 12 по 18 августа включительно на тонометры под брендом СберЗдоровья в отделениях Сбербанка действует акция: устройства с годовой подпиской на врача доступны со скидкой 20%.

###

Медицинская компания СберЗдоровье — лидер российского MedTech-рынка. На сервисе представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу, телемедицина, дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, анализы и обследования, а также корпоративное медицинское обслуживание. Сервис предоставляет возможность связаться онлайн в любое время с дежурным терапевтом или педиатром либо по записи с врачами более 25 специальностей.

В 2023 году было оказано более 3 млн услуг, включающих телемедицинские консультации и онлайн-запись к врачам.

Сегодня почти 70 регионов России охватывает дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), под наблюдением врачей находится свыше 350 тыс. пациентов. Цифровая платформа дистанционного мониторинга от СберЗдоровья позволяет врачам в онлайн-режиме наблюдать за динамикой показателей пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и подтверждённой коронавирусной инфекцией. Согласно исследованию Минздрава РФ, доля пациентов, чьи показатели нормализируются через 1-3 месяца после подключения к проектам дистанционного мониторинга СберЗдоровья, достигла 76%. Дистанционный мониторинг, как было доказано, уменьшает количество вызовов скорой медицинской помощи и госпитализаций на 70% и снижает смертность среди пациентов с ХНИЗ на 30%.

В 2023 году медицинская компания СберЗдоровье запустила своё первое устройство — тонометр с возможностью удалённого наблюдения врача-кардиолога. Это первое на рынке медицинское устройство с подпиской на врача. Информация о показателях хранится в личном кабинете пользователя мобильного приложения. Сведения доступны и пациенту, и врачу. При отклонении от нормы врач получает уведомление и сразу связывается с пациентом, чтобы принять необходимые меры: скорректировать терапию или посоветовать вызвать «скорую помощь».

Также в 2023 году медицинская компания СберЗдоровье представила «Умную камеру здоровья», при помощи которой можно сделать фотографии или видеозапись горла, носа, ушей и кожных покровов. Устройство оснащено портативной встроенной камерой высокого разрешения с подсветкой, которая позволяет сделать качественные изображения. «Умная камера здоровья» синхронизируется с мобильным приложением СберЗдоровья в смартфоне и автоматически загружает изображения в личный кабинет.