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10:09, 16 ноября 2017 81

В Санкт-Петербурге пройдет спортивный бизнес-форум

В Санкт-Петербурге пройдет спортивный бизнес-форум

С 17 по 19 ноября в Санкт-Петербурге пройдет «Sport Leaders Global Forum 2017». Представители России, стран Западной Европы, Китая и США соберутся для обмена опытом.

Форум рассчитан на аудиторию лиц, которые обладают практическим опытом в спортивной и финансовой среде, владельцев бизнес-проектов, а также крупных организаторов спортивных лотерей. Одним из подобных является БК «Спортставки». Предполагается, что данный форум позволит расширить границы торговых взаимоотношений между странами, которые обмениваются практическим опытом в сфере спортивного менеджмента.

Спикерами мероприятия будут ведущие представители деловых кругов, именитые спортсмены и участники благотворительных фондов. Среди них — Вячеслав Малафеев и Александр Кержаков.

Официальными партнерами являются Комитет по развитию туризма и Комитет по развитию физической культуры и спорта Санкт-Петербурга. Генеральными партнерами являются «Росгосстрах», издательский дом «Коммерсантъ», радио «Эхо Петербурга» и «Зенит».

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