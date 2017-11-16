В Санкт-Петербурге пройдет спортивный бизнес-форум

С 17 по 19 ноября в Санкт-Петербурге пройдет «Sport Leaders Global Forum 2017». Представители России, стран Западной Европы, Китая и США соберутся для обмена опытом.
Форум рассчитан на аудиторию лиц, которые обладают практическим опытом в спортивной и финансовой среде, владельцев бизнес-проектов, а также крупных организаторов спортивных лотерей. Одним из подобных является БК «Спортставки». Предполагается, что данный форум позволит расширить границы торговых взаимоотношений между странами, которые обмениваются практическим опытом в сфере спортивного менеджмента.
Спикерами мероприятия будут ведущие представители деловых кругов, именитые спортсмены и участники благотворительных фондов. Среди них — Вячеслав Малафеев и Александр Кержаков.
Официальными партнерами являются Комитет по развитию туризма и Комитет по развитию физической культуры и спорта Санкт-Петербурга. Генеральными партнерами являются «Росгосстрах», издательский дом «Коммерсантъ», радио «Эхо Петербурга» и «Зенит».