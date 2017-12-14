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16:00, 14 декабря 2017 37

В Рязанской области выберут «Лучшего экспортера»

В Рязанской области выберут «Лучшего экспортера»

Рязанский Центр поддержки экспорта пригласил представителей малого и среднего бизнеса области посетить мероприятие в рамках конкурса «Лучший экспортер», которое пройдет 21 декабря в Конгресс-отеле «Амакс».

«Конкурс проводят среди субъектов малого и среднего предпринимательства региона для поддержки экспортеров-субъектов МСП Рязанской области, а также для популяризации успешного опыта экспортной деятельности среди субъектов МСП Рязанской области. Организатором выступает Рязанский центр поддержки экспорта», — рассказали в пресс-службе центра.

Чтобы зарегистрироваться на мероприятие, достаточно связаться с представителями Центра поддержки экспорта по телефону +7 (4912) 70-10-55. Если рязанцы хотят побороться за звание «Лучший экспортер», им нужно направить конкурсную документацию до 15 декабря в запечатанном конверте по адресу Солотчинское шоссе, дом 2. Получить список необходимой документации можно по телефону +7 (4912) 70-10-55.

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