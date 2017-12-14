В Рязанской области выберут «Лучшего экспортера»

Рязанский Центр поддержки экспорта пригласил представителей малого и среднего бизнеса области посетить мероприятие в рамках конкурса «Лучший экспортер», которое пройдет 21 декабря в Конгресс-отеле «Амакс».
«Конкурс проводят среди субъектов малого и среднего предпринимательства региона для поддержки экспортеров-субъектов МСП Рязанской области, а также для популяризации успешного опыта экспортной деятельности среди субъектов МСП Рязанской области. Организатором выступает Рязанский центр поддержки экспорта», — рассказали в пресс-службе центра.
Чтобы зарегистрироваться на мероприятие, достаточно связаться с представителями Центра поддержки экспорта по телефону