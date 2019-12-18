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10:38, 18 декабря 2019 66

В Рязанской области открылся новый животноводческий комплекс ГК «ЭкоНива» при поддержке Россельхозбанка

В Рязанской области открылся новый животноводческий комплекс ГК «ЭкоНива» при поддержке Россельхозбанка

При финансовой поддержке Россельхозбанка в с. Ольхи Рязанской области ГК «ЭкоНива» ввела в эксплуатацию крупный животноводческий комплекс на 6000 голов дойного стада и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 7800 голов. Производственная мощность комплекса составляет около 60 тысяч тонн молока в год.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, заместитель Председателя Правления РСХБ Алексей Жданов и генеральный директор ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефан Дюрр. Комплекс стал третьим совместным инвестиционным проектом ГК «ЭкоНива» и Россельхозбанка в Рязанской области. Общая стоимость проекта составила 4,6 миллиардов рублей.

В инфраструктуру нового комплекса вошли коровники, родильное отделение, а также дополнительные хозяйственные помещения. Сегодня здесь содержатся 6 тысяч нетелей голштинской породы, завезенных из Германии и Дании. Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием, в том числе доильной «каруселью», «елочкой» для новотельных животных и современной системой проточного охлаждения молока, обеспечивающей сохранность и высокое качество продукции.

«В Рязанской области совместно с ГК „ЭкоНива“ и Россельхозбанком мы реализовали масштабный проект. Уверен, что он получит дальнейшее развитие. Мы, со своей стороны, продолжим формировать комфортную среду для работы инвесторов и повышать качество жизни на селе. Хочу поблагодарить Россельхозбанк за ответственный подход к реализации важных социально-экономических проектов, это пример настоящего конструктивного партнерства», — сказал Николай Любимов.

Алексей Жданов подчеркнул, что запуск проекта пойдет на пользу экономике региона.

В инфраструктуру нового комплекса вошли коровники, родильное отделение, а также дополнительные хозяйственные помещения

«С начала работы в области Банк вложил в ее экономику 112 миллиардов рублей, и успешное строительство комплекса „Шацк“ — еще один шаг в укреплении нашего сотрудничества. Это настоящий пример синергии усилий Минсельхоза России, руководства Рязанской области, „ЭкоНивы“ и РСХБ. Теперь на рынке будет еще больше качественной, здоровой продукции. Кроме того, проект обеспечил создание 240 рабочих мест. Отмечу, что с ГК „ЭкоНива“ мы работаем уже давно, мы буквально прошли с компанией путь ее становления».

«Нам нравится работать в регионе, и мы будем развиваться: создавать новые рабочие места, привлекать молодежь на село, участвовать в реализации инфраструктурных проектов. Мы чувствуем поддержку руководства области и Россельхозбанка, видим их заинтересованность в развитии сельскохозяйственного сектора, ценим высокий уровень сотрудничества с ними. Впереди нас ждет еще много интересной работы, требующей объединения усилий ради общей цели», — отметил Штефан Дюрр.

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