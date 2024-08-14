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В Рязани разрабатывают новые рецептуры битумов для строительства дорог

«Газпром нефть» реализует новый подход к строительству и обслуживанию автомобильных дорог, сообщает издание Neftegaz.RU.

Подход компании к развитию автодорог в России предполагает синергию производства битумных материалов и услуг по строительству и эксплуатации дорожных покрытий. Об этом рассказали руководитель битумного бизнеса «Газпром нефти» Дмитрий Орлов и руководитель дорожно-строительного бизнеса «Газпром нефти» Михаил Поздняков.

С 2021 года «Газпром нефть» занимается производством межпромысловых дорог на месторождениях, а также трассах регионального и муниципального значения. Компания обеспечивает полный цикл сооружения автомобильных дорог — проектирует объекты, проводит подготовительные работы, производит асфальтобетон, осуществляет устройство покрытия и обслуживание участков трасс федерального и регионального значения.

В компании рассказали, как следуют двум концептуальным подходам — «Дорога как услуга» и «Дорога как актив». В первом случае современные автодороги строят комплексно, со всей необходимой инфраструктурой. Такие дороги повышают культуру вождения, стимулируют мобильность населения, развивают туризм и делают перемещения между городами комфортнее и доступнее.

Во втором случае бизнес предполагает ответственное и бережное отношение к уже построенным объектам: системный мониторинг их состояния и регулярное обслуживание. Это помогает продлить межремонтный срок и снизить затраты.

При строительстве автодорог «Газпром нефть» использует спектр инноваций: цифровые двойники, новые битумопроизводные материалы и покрытия, а также оценивает в Рязани составы продукции.

«Для разработки новых рецептур битумов и улучшения характеристик уже существующих продуктов мы задействовали собственный специализированный научно-исследовательский центр битумных материалов „Газпром нефти“ в Рязани. Благодаря технической гибкости мы можем предлагать битум с разными свойствами, востребованными в конкретных условиях, — с учетом региона, специфики климата, нагрузки на дорожное полотно», — рассказал Орлов.

Собственное производство и научный центр позволяют оперативно апробировать и дорабатывать рецептуры битумных материалов и дорожно-строительных технологий. Так, в этом году компания запустила пилотный проект по переработке использованных автомобильных масел в базу для битумных материалов.

по материалам издания Neftegaz.ru