В Рязани работает круглосуточная выставка архитектуры, малых форм и малоэтажного строительства

В Рязани открылся демопарк архитектуры, малых форм и малоэтажного строительства.
Демопарк — это уличная выставка, где при естественном освещении можно увидеть миниатюры домов и понять, как выглядят интересующий материал. Она позволяет ознакомиться с фактурой, цветом, поведением материала при различном освещении и погодных условиях, а также узнать что-то новое о предлагаемой продукции. Вниманию горожан представлены стеллажи с облицовочным кирпичом, брусчаткой и черепицей как российских, так и зарубежных производителей.
По словам гендиректора компании «
Посетить выставку Рязанцы могут в любое по адресу: улица Есенина, дом №2-А.