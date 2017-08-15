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16:27, 15 августа 2017 189

В Рязани работает круглосуточная выставка архитектуры, малых форм и малоэтажного строительства

В Рязани работает круглосуточная выставка архитектуры, малых форм и малоэтажного строительства

В Рязани открылся демопарк архитектуры, малых форм и малоэтажного строительства.

Демопарк — это уличная выставка, где при естественном освещении можно увидеть миниатюры домов и понять, как выглядят интересующий материал. Она позволяет ознакомиться с фактурой, цветом, поведением материала при различном освещении и погодных условиях, а также узнать что-то новое о предлагаемой продукции. Вниманию горожан представлены стеллажи с облицовочным кирпичом, брусчаткой и черепицей как российских, так и зарубежных производителей.

По словам гендиректора компании «Красная площадь» Сергея Биричевского, демопарк — уникальный формат демонстрации архитектурных изделий не только для Рязани, но и для других городов России.

Посетить выставку Рязанцы могут в любое по адресу: улица Есенина, дом №2-А.

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