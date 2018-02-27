В Рязани проходит обучение мини-EMBА

24 и 25 февраля в Рязани проходил двухдневный тренинг «Навыки ведения переговоров». Спикером выступил Александр Солдатов (преподаватель ведущей российской бизнес-школы «ИБДА», включая группы MBA, Executive MBA). У Александра более 20 лет практического опыта в бизнесе, за его плечами сотрудничество с более 70 известными компаниями, в том числе «Россельхозбанк», «Лукойл», «ВТБ», «А. Коркунов». На протяжении двух дней Александр рассказывал предпринимателям, руководителям и управленцам, как грамотно выстроить этапы переговорного процесса, как добиться своего при любом ходе переговоров. Полученные навыки отрабатывались слушателями в небольших группах на конкретных практических задачах.
Следующий двухдневный тренинг из цикла «мини-ЕMBA» пройдет с 31 марта по 1 апреля. Тигран Арутюнян (один из ведущих преподавателей программы Executive MBA в Институте бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ) проведет семинар-практикум на тему: «Стратегическое развитие организации».
Тренинги проходят в рамках собственного образовательного проекта Ассоциации молодых предпринимателей Рязанской области «мини-ЕMBA». Ассоциация приглашает в Рязань известных тренеро — преподавателей ведущих учебных заведений, научных руководителей программы Executive MBA.
Преимущества участия в «мини-ЕMBA» от АМП:
- тренинги проходят в Рязани, не надо ехать в Москву, вы сможете сэкономить время на дороге;
- стоимость в несколько раз меньше, чем в Москве, вы сможете сэкономить финансы, посетив те же тренинги с теми же преподавателями;
- возможность нетворкинга, вы сможете пообщаться с коллегами, обменяться идеями с партнерами, найти спонсора для своего проекта.
Желающие принять участие в тренингах программы «мини-ЕMBA» могут обратиться в аппарат Ассоциации по телефону —