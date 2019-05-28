В Рязани представят новый Range Rover Evoque

В России представили новый Range Rover Evoque — технологичный и стильный компактный городской внедорожник, дополнивший семейство роскошных автомобилей Range Rover.

Новый Range Rover Evoque — это продуманная эволюция модели-предшественника, результатом которой стало появление на рынке технологичного, стильного и комфортного компактного внедорожника.

Уже в базовой комплектации модель оснащена широким диапазоном функций, в частности, уже в стандартной версии нового Evoque доступны пакет холодного климата с предпусковым подогревом двигателя, подогревом сидений, руля, лобового стекла и зеркал заднего вида.

Функция InControl Remote позволяет дистанционно закрыть и открыть автомобиль, определить его местоположение, установить нужную температуру в салоне и отследить маршрут со смартфона, планшета или смарт-часов.

Базовая версия Evoque укомплектована мультимедийной системой Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном, передними и задними датчиками парковки, камерой заднего вида, рулевым колесом с кожаной отделкой и светодиодными головными фарами.

Внушительный набор систем активной безопасности и помощи водителю включает функции предупреждения о выезде за пределы полосы движения, удержания полосы движения, контроля степени усталости водителя и систему автономного экстренного торможения.

Новый Range Rover Evoque получил максимально возможную оценку рейтинга безопасности Euro NCAP, подтвердив статус одного из самых безопасных премиальных компактных SUV на рынке.

Внедорожник не только продемонстрировал уровень защиты взрослых пассажиров на уровне 94% - самый высокий результат среди всех существующих моделей Jaguar и Land Rover — но и достиг отметки в 87% по уровню безопасности детей.

Таким образом, Evoque стал очередным представителем модельного ряда Land Rover, отмеченным оценкой в пять звезд от Euro NCAP вслед за Range Rover Velar и Land Rover Discovery.

Новый Range Rover Evoque, созданный на базе новой архитектуры PTA, получил передовые функции помощи водителю и технологии активной безопасности. Среди них представлены системы экстренного торможения, удержания полосы движения, передние и задние датчики парковки, а также задняя камера, доступная уже в базовом оснащении.

Такой широкий набор функций обеспечил новому Evoque высшую оценку в пять звезд в одной из самых сложных испытательных программ Euro NCAP.

Владельцы автомобиля могут дополнить ряд доступных систем двумя пакетами опций. Пакет Park Pack включает систему помощи при парковке, 360-градусные датчики парковки, системы мониторинга движения позади автомобиля и предупреждения о приближающихся объектах при выходе из автомобиля. Пакет Drive Pack предлагает адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон и систему экстренного торможения на высоких скоростях. Каждая из функций призвана повысить уровень безопасности и уверенности в любых дорожных условиях.

Кроме того, новый Evoque получил внушительный набор подушек безопасности по всему салону, включая подушку для пешеходов. Все это гарантирует безопасность каждого участника движения — не только внутри, но и вне автомобиля.

Предзаказ на модель уже открыт.

Презентация нового Range Rover Evoque в Рязани состоится 27 июня. Получить подробную информацию и записаться на презентацию можно по телефону 8 (4912)500-700.

«Центр Авто» — официальный дилер Land Rover (проезд Яблочкова, 9Б).