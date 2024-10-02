В Рязани открылся обновленный офис Сбера

Обновленный офис Сбера открылся по адресу: ул. Гоголя, 44.

Обновленный офис Сбера открылся по адресу: ул. Гоголя, 44. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появилась игровая зона для детей. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

В зоне SberDevices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber — музыкальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox, умные лампы, розетки и др.

Клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, воспользоваться сервисами безопасной купли-продажи автомобиля, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое. Офис обслуживает не только физические, но и юридические лица.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Еще один обновленный офис открыл свои двери для жителей Рязани. Теперь еще больше клиентов могут получить банковские услуги в современном, комфортном пространстве. Безрамочные пространства, комфортные игровые детские зоны, кофе-поинты — современный офис должен быть не только местом, где люди получают финансовые услуги, но и отвечать на повседневные запросы человека».

Ирина, жительница Рязани, клиент Сбера:

«Я часто посещаю Сбер вместе со своим пятилетним сыном. Любой вопрос в банке решается быстро. Однако для маленького ребенка и пять-десять минут ожидания в офисном помещении — тяжелое испытание. Теперь же мне приходится ждать сына, пока он закончит рисовать или играть в игровой зоне. Теперь поход в Сбер — это не только решение насущных вопросов, но и приятное времяпрепровождение для всей семьи».