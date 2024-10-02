В Рязани открылся обновленный офис Сбера

Обновленный офис Сбера открылся по адресу: ул. Гоголя, 44. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появилась игровая зона для детей. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.
В зоне SberDevices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber — музыкальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox, умные лампы, розетки и др.
Клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, воспользоваться сервисами безопасной купли-продажи автомобиля, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое. Офис обслуживает не только физические, но и юридические лица.
Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:
«Еще один обновленный офис открыл свои двери для жителей Рязани. Теперь еще больше клиентов могут получить банковские услуги в современном, комфортном пространстве. Безрамочные пространства, комфортные игровые детские зоны, кофе-поинты — современный офис должен быть не только местом, где люди получают финансовые услуги, но и отвечать на повседневные запросы человека».
Ирина, жительница Рязани, клиент Сбера:
«Я часто посещаю Сбер вместе со своим пятилетним сыном. Любой вопрос в банке решается быстро. Однако для маленького ребенка и пять-десять минут ожидания в офисном помещении — тяжелое испытание. Теперь же мне приходится ждать сына, пока он закончит рисовать или играть в игровой зоне. Теперь поход в Сбер — это не только решение насущных вопросов, но и приятное времяпрепровождение для всей семьи».
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481
В Рязани открылся обновленный офис Сбера
Обновленный офис Сбера открылся по адресу: ул. Гоголя, 44. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появилась игровая зона для детей. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.
В зоне SberDevices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber — музыкальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox, умные лампы, розетки и др.
Клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, воспользоваться сервисами безопасной купли-продажи автомобиля, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое. Офис обслуживает не только физические, но и юридические лица.
Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:
«Еще один обновленный офис открыл свои двери для жителей Рязани. Теперь еще больше клиентов могут получить банковские услуги в современном, комфортном пространстве. Безрамочные пространства, комфортные игровые детские зоны, кофе-поинты — современный офис должен быть не только местом, где люди получают финансовые услуги, но и отвечать на повседневные запросы человека».
Ирина, жительница Рязани, клиент Сбера:
«Я часто посещаю Сбер вместе со своим пятилетним сыном. Любой вопрос в банке решается быстро. Однако для маленького ребенка и пять-десять минут ожидания в офисном помещении — тяжелое испытание. Теперь же мне приходится ждать сына, пока он закончит рисовать или играть в игровой зоне. Теперь поход в Сбер — это не только решение насущных вопросов, но и приятное времяпрепровождение для всей семьи».
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481