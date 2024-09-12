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В «Рязаньэнерго» завершился декадник безопасности дорожного движения

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» подвели итоги декадника по безопасности дорожного движения «Внимание — дети!». Акция приурочена к началу учебного года.

В период декадника прошло 26 совместных совещаний водительского персонала предприятия, в том числе при содействии представителей ГИБДД. Участники мероприятий проработали задачи осторожного и внимательного управления транспортными средствами, а также рассмотрели информационные сообщения о ДТП в регионе, акцентируя внимание на случаях детского травматизма.

Внеплановые инструктажи по соблюдению мер повышенной безопасности управления транспортом вблизи школ, остановок, кинотеатров, магазинов, культурно-развлекательных центров и других мест массового сосредоточения детей и подростков прошли 271 водителя и машиниста. В местах возможного нахождения детей и подростков водители ограничивали скорость движения транспортного средства до 40 км/ч, независимо от наличия соответствующих дорожных знаков. Также была усилена работа по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей и контроль технического состояния транспортных средств перед началом и во время работы.