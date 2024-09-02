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В «Рязаньэнерго» стартовал декадник безопасности дорожного движения

В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» проходит декадник безопасности дорожного движения «Внимание — дети!». Он продлится до 8 сентября. Акция приурочена к началу учебного года и направлена на усиление мер по недопущению дорожно-транспортных происшествий, особенно с участием несовершеннолетних.

В период декадника запланированы совместные тематические совещания водительского персонала предприятия, в том числе при содействии представителей ГИБДД. Водители и машинисты пройдут внеплановые инструктажи по соблюдению мер повышенной безопасности управления транспортом вблизи школ, остановок, кинотеатров, магазинов, культурно-развлекательных центров и других мест массового сосредоточения детей и подростков.

В местах возможного нахождения детей и подростков водители будут ограничивать скорость движения транспортного средства до 40 км/ч, независимо от наличия соответствующих дорожных знаков. Кроме того, во время проведения декадника во всех подразделениях усилят работу по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей и контроль над техническим состоянием транспортных средств перед началом и во время работы.