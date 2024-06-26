В «Рязаньэнерго» прошли учения по тушению пожаров на энергообъектах
Учения проводились совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщает телеграм-канал «
Основная цель тренировки — отработать взаимодействие диспетчерского и оперативного персонала при ликвидации аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики в условиях высоких температур.
Совместно с прибывшим пожарным расчетом энергетики отработали действия по тушению условного возгорания на ПС 110 кВ «Комбикорм» и тушению низового пожара в охранной зоне ЛЭП 110 кВ.
Все поставленные задачи были успешно выполнены.