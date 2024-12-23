В «Рязаньэнерго» наградили лучших сотрудников в честь Дня энергетика

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» отметили профессиональный праздник — День энергетика. В ходе торжественного мероприятия были подведены итоги работы за 2024 год.

Почетными гостями стали министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Артем Уворвихвост, заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию Рязанской областной Думы Татьяна Баринова, заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Анна Иванова, и.о. начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Рязани Михаил Палачев и председатель Рязанской областной организации ВЭП Александр Семенов.

Всего региональными, ведомственными, отраслевыми и корпоративными наградами удостоены 156 лучших работников.

Почетные грамоты, памятные знаки, благодарности и ценные подарки губернатора, Министерства ТЭК и ЖКХ, Рязанской областной Думы, Рязанской городской Думы, администрации Рязани, Рязанской областной организации Всероссийский Электропрофсоюз получили 22 сотрудника филиала, районным наградами отмечен 31 человек.

Двоим энергетикам присвоено звание «Почетный энергетик», трое получили благодарность министерства энергетики Российской Федерации, пятеро — благодарности и почетные грамоты ПАО «Россети». Еще пять человек удостоены знака отличия «Участник группировки быстрого развертывания — Курск 2024». Десять работников занесены на Доску Почета филиала. Среди награжденных — руководители и сотрудники подразделений, инженеры, мастера, электромонтёры, диспетчеры и водители.

«День за днем энергетики выполняют свою работу добросовестно и ответственно, делая все, чтобы в каждом доме горел свет. В наш общий профессиональный праздник хочу выразить благодарность всем работникам „Рязаньэнерго“ за их труд. Верю, что вместе мы справимся с любыми задачами, стоящими на нашем пути, и воплотим самые грандиозные планы», — обратился к сотрудникам директор филиала «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев.