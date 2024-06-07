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В России появится инновационный хаб

Это первый формат в мире, совмещающий индустриальный парк и общественное городское пространство с наличием общественной-деловой, социальной и спортивной инфраструктур. Общая площадь цифрового промышленного коворкинга составит 240 тыс. кв. м со всеми техническими ресурсами для резидентов. На территории будет расположен центр обработки данных (ЦОД). Соглашение о финансировании цифрового промышленного хаба «Жуковский» подписали на ПМЭФ-2024 член правления ВТБ Руслан Еременко и руководитель Холдинга Елена Петрухина.

Комфортная логистика резидентов будет обеспечена удобной локацией и близостью к международному аэропорту «Жуковский», МКАД, ЦКАД и магистрали М12 «Восток», а также собственными выездами на трассу М5 «Урал». Запуск в эксплуатацию промпарка, где будут созданы 5000 рабочих мест, планируется в 2027 году.

«Спрос на готовые производственные площади у среднего и малого бизнеса очень высокий — в текущей экономической ситуации предприниматели заинтересованы в максимально быстром запуске своих проектов. Считаем стратегически важным поддержку развития технопарков такого формата и высоко оцениваем перспективы проекта», — прокомментировал Руслан Еременко.

«Здесь разместятся порядка 200 резидентов — это предприятия малого и среднего бизнеса, осуществляющие свою деятельность в высокотехнологичных отраслях и различных сферах промышленности. Резиденты парка смогут воспользоваться программой промышленной ипотеки и всеми мерами господдержки, разработанными для производственных предприятий малого и среднего бизнеса», — подчеркнула руководитель ХСА, председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Елена Петрухина.