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В России появится еще одно инновационное химическое производство

Новое производство синтетических высших жирных спиртов (СВЖС) методом оксо-синтеза планируется запустить в Нижегородской области. Технология предназначена для создания основы производства поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые широко используются в нефтедобыче, строительстве, обогащении руд, производстве смазочно-охлаждающих жидкостей, бытовой химии и косметики. Соглашение о сотрудничестве в этом направлении подписали на ПМЭФ-2024 член правления ВТБ Руслан Еременко и председатель правления АО «НОРКЕМ Холдинг» Владимир Дмитриев.

По данным компании, для удовлетворения потребностей РФ и стран ЕврАзЭС в СВЖС оптимальное решение — строительство завода мощностью до 50 тыс. тонн в год. Инвестиции в новое производство оцениваются в размере 11,5 млрд рублей. Второй проект с инвестициями до 10 млрд рублей предполагает строительство завода мощностью до 22 тысяч тонн окиси пропилена и бутилена. Эти продукты также пользуются большим спросом на российском сырьевом рынке.

«Мы видим высокую инвестиционную активность предприятий химического комплекса. Они успешно адаптировались к экономическим изменениям и продолжают развитие в условиях повышенного спроса на свою продукцию среди других отраслей отечественного производства. Увеличение технологических возможностей и инновации в химической промышленности способствует укреплению технологического суверенитета экономики страны», — прокомментировал Руслан Еременко.

«Новая технология станет важным шагом в развитии российской химической промышленности, которая на данный момент полностью зависит от импорта ВЖС. Ряд ПАВ, разработанных нами на основе синтетических высших жирных спиртов, уже были протестированы в процессе нефтедобычи в Западной Сибири. Их применение позволило увеличить коэффициент извлечения углеводородов на 21%, что доказало эффективность использования ВЖС этого типа. Следующий этап — строительство завода и начало производства», — отметил Владимир Дмитриев.

Справка

ГК «НОРКЕМ» — ведущий российский производитель поверхностно-активных веществ (ПАВ), полиэтиленгликолей и специальной химии. В состав холдинга входит несколько производственных площадок и научно-исследовательские центры. Производственные мощности выпускают около 200 тыс. тонн продукции в год, всего — более 200 наименований различной химической продукции.