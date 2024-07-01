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В «Россети Центр» прошёл Штаб по обеспечению надежного электроснабжения приграничных районов

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский провел расширенное заседание оперативного Штаба по вопросам потребления установленных мощностей в условиях их возможного превышения, сообщили в телеграм-канале Информбюро. В заседании Штаба очно принял участие врио Губернатора Курской области Алексей Смирнов, в студиях филиалов — профильные руководители региональных органов власти.

Энергетики оперативно обеспечивают оптимальные схемы электроснабжения в текущих условиях. Все социально значимые объекты получают электроэнергию штатно. Ведется постоянный информационный обмен с потребителями и средствами массовой информации.

Глава энергокомпании подчеркнул, что оперативная обстановка в электросетевом комплексе приграничья находится на особом контроле, повышенное внимание уделяется стабильной работе систем оповещения жителей.

«Энергетики приграничья уже не раз сталкивались с ситуациями, требующими оперативных, профессиональных и взвешенных решений. Наши действия сейчас направлены на реализацию мер по скорейшему восстановлению энергоснабжения жителей и обеспечению устойчивой работы электросетевого комплекса в условиях повышенных нагрузок. Имеющийся опыт, а также разработанный четкий план действий позволят выполнять необходимые работы в максимально сжатые сроки», — сказал Игорь Маковский.