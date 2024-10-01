В «Россети Центр» поздравили ветеранов отрасли с Днём пожилого человека

В «Россети Центр» поздравили ветеранов отрасли с Днём пожилого человека, сообщает телеграм-канал « Информбюро ».

Для энергетиков, вышедших на заслуженный отдых, в филиалах организовали интересные и познавательные выездные мероприятия. Так, брянские ветераны посетили музей космонавтики в Калуге, а кировские энергетики познакомились с историей города Нолинска и поучаствовали в мастер-классе по росписи матрёшки.

Во Владимире, Белгороде, Рязани, Марий Эл, Воронеже и Костроме состоялись душевные встречи, где бывших сотрудников поблагодарили за самоотверженный труд и годы работы в энергетической отрасли, пожелали крепкого здоровья и долголетия и вручили подарки.