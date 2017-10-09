В рамках выставки «Золотая осень-2017» Россельхозбанк и Ярославская область заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках проходящей в Москве 19-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2017» Россельхозбанк и Правительство Ярославской области заключили Соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали Председатель Правления Банка Дмитрий Патрушев и Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Документ направлен на расширение взаимодействия банка и правительства региона при решении приоритетных задач его социально-экономического развития, укрепления экономического и промышленного потенциала. В частности, стороны намерены наращивать сотрудничество в инвестиционной сфере, совместно развивать территориальную, транспортную и жилищно-коммунальную инфраструктуру, а также взаимодействовать по вопросам обеспечения предприятий, организаций и населения региона широким спектром высококачественных банковских услуг.
«Банк успешно работает на территории Ярославской области с 2003 года, оказывая содействие не только аграриям региона, но и финансируя деятельность предприятий из других приоритетных отраслей. Всего за время работы РСХБ направил в экономику Ярославской области порядка 46 млрд рублей. Уверен, что заключенное Соглашение будет способствовать углублению и расширению наших взаимоотношений с Правительством области, направленных, прежде всего, на повышение уровня социально-экономического развития региона и благосостояния населения», — отметил Дмитрий Патрушев.