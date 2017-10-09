Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:06, 7 октября 2017 1 636

В рамках выставки «Золотая осень-2017» Россельхозбанк и Ярославская область заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках выставки «Золотая осень-2017» Россельхозбанк и Ярославская область заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках проходящей в Москве 19-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2017» Россельхозбанк и Правительство Ярославской области заключили Соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали Председатель Правления Банка Дмитрий Патрушев и Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Документ направлен на расширение взаимодействия банка и правительства региона при решении приоритетных задач его социально-экономического развития, укрепления экономического и промышленного потенциала. В частности, стороны намерены наращивать сотрудничество в инвестиционной сфере, совместно развивать территориальную, транспортную и жилищно-коммунальную инфраструктуру, а также взаимодействовать по вопросам обеспечения предприятий, организаций и населения региона широким спектром высококачественных банковских услуг.

«Банк успешно работает на территории Ярославской области с 2003 года, оказывая содействие не только аграриям региона, но и финансируя деятельность предприятий из других приоритетных отраслей. Всего за время работы РСХБ направил в экономику Ярославской области порядка 46 млрд рублей. Уверен, что заключенное Соглашение будет способствовать углублению и расширению наших взаимоотношений с Правительством области, направленных, прежде всего, на повышение уровня социально-экономического развития региона и благосостояния населения», — отметил Дмитрий Патрушев.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
11:24, 14 октября 2017
РСХБ направил в экономику Свердловской области порядка 140 млрд рублей
16:28, 13 октября 2017
Россельхозбанк присоединился к программе лояльности платежной системы «Мир»
15:28, 13 октября 2017
Рязанский филиал «Россельхозбанка» поучаствовал в церемонии награждения студотрядов
13:53, 13 октября 2017
Россельхозбанк снизил ставки по ипотеке до 9% годовых
13:00, 9 октября 2017
Составление прогнозов на спорт: какие факторы влияют на результаты?
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
10:12, 9 октября 2017 35 088
В массовой аварии под Рязанью пострадал шестилетний ребенок 1
13:53, 6 октября 2017 31 149
Под Рязанью открыли новый мост на федеральной трассе. Фоторепортаж
13:09, 8 октября 2017 25 032
Пять машин попали в серьезную аварию под Рязанью. Фото
19:50, 9 октября 2017 22 697
Строящийся храм в Песочне будет двадцатиэтажным. Фоторепортаж 11
13:34, 14 октября 2017 19 743
В аварии на улице Фирсова пострадал ребенок. Фото
Все новости
Голосования

Как часто вы употребляете алкоголь?

Окончание опроса: 21.10.2017
Архив голосований