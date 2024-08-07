В первом полугодии в «Росгосстрах» по каско чаще всего обращались автомобилисты из Москвы и Санкт-Петербурга

В первом полугодии «Росгосстрах» получил почти 17 тыс. заявлений о наступлении страхового случая от своих клиентов с полисами каско. Если судить по обращениям автомобилистов к страховщику, самым аварийным месяцем в этом году стал многоснежный январь, за ним идут март и февраль.

Как рассказала начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК «Росгосстрах» Людмила Юсова, самыми распространенными страховыми событиями, о которых заявляют клиенты, являются «классические» дорожно-транспортные происшествия с участием двух или нескольких автомобилей. На них приходится 32,5% обращений страхователей. На втором месте — повреждение остекления (26,4%), на третьем — наезд на препятствие (19,8%). Также в пятерку самых распространенных поводов для обращений по каско в «Росгосстрах» в этом году вошли падение на автомобиль предметов (7%) и наезд на застрахованную машину неизвестным транспортным средством (6%).

«Страховое событие — это всегда стресс, даже при наличии полиса каско, и мы понимаем, что людям хочется как можно скорее получить отремонтированную машину и вернуться к привычной жизни. Поэтому по программам добровольного автострахования с полным покрытием наша компания предоставляет клиентам возможность обращаться с незначительными повреждениями без справок из компетентных органов по легковым ТС, — говорит Людмила Юсова. — В частности, это можно сделать неограниченное число раз в период действия договора при повреждении одного стеклянного элемента. При страховой сумме до 2,5 млн рублей можно без справок заявить о повреждении одной кузовной детали, либо двух смежных кузовных деталей при более высокой страховой сумме. Кроме того в личном кабинете клиента „Росгосстраха“ можно подать заявление удаленно и провести самостоятельно фотофиксацию повреждений. Все это позволяет сделать процедуру урегулирования убытка для клиента более комфортной и менее затратной по времени».

В первом полугодии больше всего заявлений о страховых событиях поступило от клиентов с полисами каско из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Нижегородской области и Башкортостан. В топ-10 по частоте обращений также вошли Пермский край, Ростовская, Самарская, Свердловская области и Краснодарский край.