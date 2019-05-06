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11:54, 6 мая 2019 2 808

В офисах Промсвязьбанка можно получить Георгиевскую ленточку

В офисах Промсвязьбанка можно получить Георгиевскую ленточку

Промсвязьбанк присоединился к акции «Георгиевская ленточка». С 6 по 12 мая при совершении любой операции в офисах ПСБ клиенты могут получить оранжево-черную ленту.

Международная акция «Георгиевская ленточка» проходит с 2005 года. В преддверии 9 мая праздничную символику бесплатно раздают во всех регионах России. В прошлом году волонтеры раздали свыше 20 млн ленточек.

Георгиевскую ленту как знак отличия учредили еще в 1769 году для поощрения храбрости, мужества и верности Отечеству. А в советские годы в продолжение традиций учредили Гвардейскую ленту, которую использовали при оформлении нагрудного знака «Морская гвардия», а также на краснофлотских бескозырках.

Сейчас лента является частью «Ордена Святого Георгия» — высшей военной награды Российской Федерации, которой удостаиваются старшие и высшие офицеры за проведение боевых операций при нападении внешнего противника.

В настоящее время акция «Георгиевская ленточка» проводится более чем в 90 странах мира и во всех регионах России силами тысяч Волонтеров Победы при координации Роспатриотцентра и при информационной поддержке МИА «Россия сегодня».

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