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В начале или в конце? На каком этапе строительства выгоднее всего покупать квартиру в новостройке

Считается, что приобретать жилье в новом доме лучше всего в начале строительства, когда застройщик продает его по стартовой цене. Такая тактика действительно позволяет сэкономить, однако в свою квартиру вы переедете только через несколько лет.

А что, если хочется сменить жилищные условия уже сейчас или приобрести квартиру для инвестиций и при этом не переплачивать?

В таком случае эксперты по недвижимости рекомендуют присмотреться к вариантам почти в полностью заселенной новостройке.

Застройщики часто делают скидки на последние квартиры в готовых домах, а также вы можете избежать прелестей соседского ремонта, ведь многие либо купили квартиру сразу с отделкой от застройщика, либо уже успели закончить свой ремонт.

Сейчас жилье с дополнительными скидками распродает застройщик Стройпромсервис в ЖК Шереметьевский квартал. В готовой очереди доступны для покупки уютные студии 25 м² с балконом, местом для хранения и зоной готовки в нише. А также 1-комнатные квартиры до 35 м² с гардеробными, лоджиями и просторными спальнями.

Подробнее о комплексе можно узнать на сайте или в телеграм-канале застройщика, а также по телефону +74912247000

Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.