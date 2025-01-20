В начале или в конце? На каком этапе строительства выгоднее всего покупать квартиру в новостройке

Считается, что приобретать жилье в новом доме лучше всего в начале строительства, когда застройщик продает его по стартовой цене. Такая тактика действительно позволяет сэкономить, однако в свою квартиру вы переедете только через несколько лет.

А что, если хочется сменить жилищные условия уже сейчас или приобрести квартиру для инвестиций и при этом не переплачивать?

В таком случае эксперты по недвижимости рекомендуют присмотреться к вариантам почти в полностью заселенной новостройке.

Застройщики часто делают скидки на последние квартиры в готовых домах, а также вы можете избежать прелестей соседского ремонта, ведь многие либо купили квартиру сразу с отделкой от застройщика, либо уже успели закончить свой ремонт.

Сейчас жилье с дополнительными скидками распродает застройщик Стройпромсервис в ЖК Шереметьевский квартал. В готовой очереди доступны для покупки уютные студии 25 м² с балконом, местом для хранения и зоной готовки в нише. А также 1-комнатные квартиры до 35 м² с гардеробными, лоджиями и просторными спальнями.

Подробнее о комплексе можно узнать на сайте или в телеграм-канале застройщика, а также по телефону +74912247000