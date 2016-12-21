В Москве пройдет практическая конференция «Связи с общественностью в социальных сетях»

16-17 февраля 2017 года в Москве пройдет общероссийская конференция «
Участниками мероприятия станут руководители пресс-служб, начальники PR-отделов, пресс-секретари, PR-менеджеры и SMM-специалисты.
Спикеры сделают основной упор на практических методах PR-работы в соцсетях и новых медиаканалах. В рамках конференции «Связи с общественностью в социальных сетях» руководители пресс-служб ознакомятся с эффективными приемами ведения работы с аудиторией и смогут задать экспертам вопросы, посвященные деятельности в конкретной отрасли.
Представленные на мероприятии доклады будут посвящены следующим темам: «Как писать эффективные тексты для соцсетей», «Как продвигаться в соцсетях при малом бюджете», «Продвижение в блогосфере» и другим. На конференции будут созданы все условия для эффективного нетворкинга. Пресс-секретари и PR-менеджеры познакомятся с крупнейшими специалистами отрасли, а также найдут новые полезные контакты среди участников мероприятия.
Организатором форума выступил профильный журнал «
Все участники мероприятия получат диплом и ознакомятся с докладами, касающимися эффективности работы пресс-службы и распространенных ошибок.
Программа конференции доступна на официальном
Более детальная информация о конференции доступна на официальном