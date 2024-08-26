В Касимове открылся первый офис ВТБ

Для обслуживания розничных клиентов ВТБ открыл первое отделение в Касимове.

Для обслуживания розничных клиентов ВТБ открыл первое отделение в Касимове. Офис расположен в самом центре города, в крупном торговом центре. Сюда легко добраться — рядом остановка общественного транспорта, а у торгового центра есть парковка. Время работы дополнительного офиса «Касимовский»: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, суббота и воскресенье — выходные.

Новое отделение открыто в «легком» формате и расположено по адресу ул. Советская, 41 в ТЦ «Кротберс». Его пространство оборудовано двумя рабочими местами и банкоматом. Вместо традиционных стоек с перегородками — удобные кресла для клиентов и сотрудников. В офисе можно получить личную консультацию финансового специалиста и оформить любые продукты и услуги банка.

«Очень важно, чтобы наши клиенты могли решить свои финансовые вопросы рядом с домом, максимально комфортно. Теперь жителям Касимова не нужно ехать в областной центр, чтобы получить личную консультацию банковского специалиста. А в таких вопросах личный контакт и доверие невозможно переоценить. Конечно, все наши продукты и услуги доступны онлайн. Но в наше цифровое время роскошь непосредственного общение ценится все больше. Поэтому мы расширяем сеть отделений банка по всей стране в целом и в Рязанской области в частности», — сказала Лариса Прокопова, управляющий ВТБ в Рязанской области.

В рамках новой стратегии ВТБ планирует до конца 2026 года увеличить сеть своих отделений на 40%, до 1,8 тыс. точек по всей стране. В этом году банк откроет свыше 200 новых офисов, более половины из которых будут в новом «лёгком» формате. Развитие получит выездной канал обслуживания — через три года число населенных пунктов, в которых будет доступна курьерская доставка ВТБ, составит 23 тыс. К концу текущего года выездные сотрудники смогут доставлять карты банка во все города с населением более 10 тыс. человек, а в перспективе трех лет — 1000 человек.

Всего сегодня в Рязанской области клиентам ВТБ доступны 11 отделений.