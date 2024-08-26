Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
28°
Втр, 27
29°
Срд, 28
30°
ЦБ USD 91.6 0.31 24/08
ЦБ EUR 101.61 -0.01 24/08
Нал. USD 90.00 / 91.00 26/08 10:50
Нал. EUR 99.50 / 100.65 26/08 10:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
10 286
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
6 535
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
10 192
В Борках провели соревнования по сапбордингу «Рязанское Лукоморье»
В соревнованиях на сапах участвовали 26 команд, в каждо...
12 августа 11:35
8 976
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Касимове открылся первый офис ВТБ
Для обслуживания розничных клиентов ВТБ открыл первое отделение в Касимове.

Для обслуживания розничных клиентов ВТБ открыл первое отделение в Касимове. Офис расположен в самом центре города, в крупном торговом центре. Сюда легко добраться — рядом остановка общественного транспорта, а у торгового центра есть парковка. Время работы дополнительного офиса «Касимовский»: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, суббота и воскресенье — выходные.

Новое отделение открыто в «легком» формате и расположено по адресу ул. Советская, 41 в ТЦ «Кротберс». Его пространство оборудовано двумя рабочими местами и банкоматом. Вместо традиционных стоек с перегородками — удобные кресла для клиентов и сотрудников. В офисе можно получить личную консультацию финансового специалиста и оформить любые продукты и услуги банка.

«Очень важно, чтобы наши клиенты могли решить свои финансовые вопросы рядом с домом, максимально комфортно. Теперь жителям Касимова не нужно ехать в областной центр, чтобы получить личную консультацию банковского специалиста. А в таких вопросах личный контакт и доверие невозможно переоценить. Конечно, все наши продукты и услуги доступны онлайн. Но в наше цифровое время роскошь непосредственного общение ценится все больше. Поэтому мы расширяем сеть отделений банка по всей стране в целом и в Рязанской области в частности», — сказала Лариса Прокопова, управляющий ВТБ в Рязанской области.

В рамках новой стратегии ВТБ планирует до конца 2026 года увеличить сеть своих отделений на 40%, до 1,8 тыс. точек по всей стране. В этом году банк откроет свыше 200 новых офисов, более половины из которых будут в новом «лёгком» формате. Развитие получит выездной канал обслуживания — через три года число населенных пунктов, в которых будет доступна курьерская доставка ВТБ, составит 23 тыс. К концу текущего года выездные сотрудники смогут доставлять карты банка во все города с населением более 10 тыс. человек, а в перспективе трех лет — 1000 человек.

Всего сегодня в Рязанской области клиентам ВТБ доступны 11 отделений.