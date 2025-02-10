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В каких категориях можно получить максимальный кешбэк: исследование ВТБ

По мнению аналитиков, в 2025 году кэшбек достигнет рекордных показателей.

Наибольшую сумму кешбэка в 2024 году пользователи программы лояльности получили при покупках в супермаркетах и аптеках. В топ-5 категорий также вошли траты на одежду и обувь, посещение кафе и ресторанов, а также универсальная категория «на все покупки». Такова статистика банка ВТБ.

По прогнозам в 2025 году россияне смогут получить от 400 до 500 млрд рублей кешбэка — это станет рекордным показателем для российских потребителей. В этом году банки усилят конкуренцию и будут повышать размер кешбэка, запускать персональные предложения и создавать партнерские проекты между банками и различными сервисами. Эти меры направлены на увеличение числа клиентов и их вовлечение в использование других банковских продуктов и услуг партнеров. Например, только пользователи ВТБ в 2024 году заработали на 83% больше кешбэка, чем в 2023 году.