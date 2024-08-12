В этом году самая крупная выплата за грузовик в «Росгосстрахе» составила 10 млн рублей

Пожары стали в этом году причиной самых больших страховых выплат по полисам каско «Росгосстраха» для грузовых транспортных средств. Об этом свидетельствует статистика урегулированных компанией страховых событий за 6 месяцев 2024 года. В ней нашли отражение и изменения в составе автопарка страны — три из десяти самых крупных выплат приходятся на договоры страхования автомобилей китайских марок. Правда, лидерство по количеству страховых выплат остается за КамАЗом.

Самое большое возмещение за грузовик в этом году составило 10 млн рублей — столько выплатил «Росгосстрах» собственнику автомобиля MAN, сгоревшего в Домодедовском городском округе Подмосковья. 9,97 млн рублей страховщик выплатил и за уничтоженный пожаром в Крыму самосвал Dongfeng.

Статистика выплат показывает, что серьезный ущерб получают автомобили и при опрокидывании в результате ДТП. В частности, последствием именно такого происшествия стала конструктивная гибель грузовика MAN в Хабаровском крае — «Росгосстрах» возместил собственнику застрахованного автомобиля 7,9 млн рублей. 3,6 млн рублей получил владелец тягача КамАЗ, опрокинувшегося в Архангельской области. 3,4 млн рублей выплатил страховщик за ремонт автомобиля Shacman, водитель которого допустил опрокидывание в Ленинградской области.

За не подлежащий восстановлению другой грузовик этой китайской марки, попавший в дорожно-транспортное происшествие в Белгородской области, «Росгосстрах» выплатил собственнику 6,8 млн рублей. Самая большая выплата за страховое событие с КамАЗом составила 6,2 млн рублей — принадлежащий петербуржской компании грузовик попал в серьезное ДТП в Башкортостане.

Также в десятку самых крупных страховых возмещений за грузовые ТС в этом году вошли выплата в 3,9 млн рублей за наехавший на препятствие КамАЗ в Краснодарском крае, 3.3 млн рулей за КамАЗ, попавший в серьезное ДТП с несколькими участниками в Татарстане и 3,1 млн рублей за ремонт тягача Scania, съехавшего в кювет в том же Татарстане.

«Грузовые автомобили — это практически всегда не средство личного передвижения, а рабочий инструмент, выполняющий определенные бизнес-функции. И, следовательно, ущерб таким транспортным средствам может повлиять на результаты деятельности собственника, — говорит начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК „Росгосстрах“ Людмила Юсова. — Поэтому для серьезных транспортных компаний страхование каско — осознанная инвестиция в защиту своего бизнеса, в приобретение финансовой подушки безопасности. За многие годы работы на рынке в „Росгосстрахе“ накоплен опыт оперативного решения вопросов наших страхователей — как частных лиц, так и автотранспортных предприятий. Сеть партнерских СТОА позволяет нам обеспечить ремонт автомобилей наших клиентов по каско в установленные в правилах сроки в самых разных регионах страны».

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2023 года система «Росгосстрах» отметила 102 года со дня своего создания. www.RGS.ru.