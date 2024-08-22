В День Государственного флага России энергетики «Россети Центр» приняли участие в патриотических акциях

Участники Совета молодежи «Рязаньэнерго» провели патриотическую акцию — раздали сотрудникам ленточки с российским триколором. Кроме того, молодые энергетики рассказали коллегам об истории праздника, значении цветов на флаге и важности уважения к государственным символами.

Также к праздничным мероприятиям присоединились сотрудники филиалов энергокомпании из Нижнего Новгорода, Иванова, Марий Эл, Кирова, Тулы и Калуги, сообщает телеграм-канал « Информбюро ».

В лагере ГБР под звуки гимна состоялось построение перед флагом Российской Федерации.