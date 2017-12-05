Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:52, 5 декабря 2017 94

В честь пятилетия такси «Везет» подготовило для рязанцев VIP-карты со скидками

В честь пятилетия такси «Везет» подготовило для рязанцев VIP-карты со скидками

Диспетчерской службе такси «Везет» в Рязани исполнилось пять лет. В честь этого компания подготовила для своих клиентов VIP-карты со скидками 25%. Их можно найти в глянцевых журналах города и на праздничных мероприятиях, приуроченных ко дню рождения такси.

«В Рязани компания открыла свой офис в декабре 2012 года. Тогда подобный сервис был непривычен для многих горожан. Многое было в новинку: удобная дисконтная система, возможность заказа через интернет, собственная служба качества, тарифы перевозчиков, которые были куда приятнее, нежели в местных компаниях. Возможно, поэтому ДС „Везет“ очень быстро вышла на лидирующие позиции, которые сохраняет и сегодня», — рассказали сотрудники такси.

По их словам, приложение для смартфонов Rutaxi дает ряд преимуществ — автоматическую максимальную скидку 25%, ускоренную обработку заказа и подачу автомобиля, возможность в онлайн режиме отслеживать путь автомобиля.

«Пять лет — это определенный рубеж, время подводить первые итоги. Из скромной организации, на старте которой было всего шесть человек, служба „Везет“ в нашем городе выросла до представителя среднего бизнеса», — отметили представители диспетчерской службы.

Они также добавили, что в рамках программы «Бизнес Везет» организовано сотрудничество с крупнейшими организациями региона, среди которых гипермаркет «Глобус», сеть гипермаркетов «Лента», финансово-промышленная компания «Инвест», сеть кинотеатров «Люксор» и другие.

«Наша цель — обеспечить максимально комфортные условия пользователям такси, при этом не забывая о перевозчиках. Первым мы предлагаем отличный сервис — приложение Rutaxi, возможность оплаты картой и гибкую дисконтную систему. Вторым — возможность зарабатывать вместе с нами. Секрет успеха — это наша команда. Только благодаря коллективу, где каждый на своем месте, все пять лет мы растем, развиваемся и уверены, что максимальные показатели еще впереди», — подчеркнул директор ДС Александр Варсеев.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
9:52, 5 декабря 2017
В честь пятилетия такси «Везет» подготовило для рязанцев VIP-карты со скидками
12:22, 1 декабря 2017
За десять месяцев РСХБ получил 1,2 миллиарда прибыли
9:17, 1 декабря 2017
Рязанцев пригласили на «Счастливую субботу» в ТРЦ «Премьер»
15:03, 30 ноября 2017
При поддержке Россельхозбанка в Чечне построили тепличный комплекс
12:26, 29 ноября 2017
Председатель правления РСХБ Дмитрий Патрушев встретился с губернатором Ростовской области
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 83 979
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 54 771
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 41 244
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
15:59, 1 декабря 2017 36 253
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 3
13:25, 2 декабря 2017 28 384
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
Все новости
Голосования

Считаете ли вы обоснованным повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 23 рублей?

Окончание опроса: 7.12.2017
Архив голосований