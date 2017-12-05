В честь пятилетия такси «Везет» подготовило для рязанцев VIP-карты со скидками

Диспетчерской службе такси «Везет» в Рязани исполнилось пять лет. В честь этого компания подготовила для своих клиентов VIP-карты со скидками 25%. Их можно найти в глянцевых журналах города и на праздничных мероприятиях, приуроченных ко дню рождения такси.

«В Рязани компания открыла свой офис в декабре 2012 года. Тогда подобный сервис был непривычен для многих горожан. Многое было в новинку: удобная дисконтная система, возможность заказа через интернет, собственная служба качества, тарифы перевозчиков, которые были куда приятнее, нежели в местных компаниях. Возможно, поэтому ДС „Везет“ очень быстро вышла на лидирующие позиции, которые сохраняет и сегодня», — рассказали сотрудники такси.

По их словам, приложение для смартфонов Rutaxi дает ряд преимуществ — автоматическую максимальную скидку 25%, ускоренную обработку заказа и подачу автомобиля, возможность в онлайн режиме отслеживать путь автомобиля.

«Пять лет — это определенный рубеж, время подводить первые итоги. Из скромной организации, на старте которой было всего шесть человек, служба „Везет“ в нашем городе выросла до представителя среднего бизнеса», — отметили представители диспетчерской службы.

Они также добавили, что в рамках программы «Бизнес Везет» организовано сотрудничество с крупнейшими организациями региона, среди которых гипермаркет «Глобус», сеть гипермаркетов «Лента», финансово-промышленная компания «Инвест», сеть кинотеатров «Люксор» и другие.

«Наша цель — обеспечить максимально комфортные условия пользователям такси, при этом не забывая о перевозчиках. Первым мы предлагаем отличный сервис — приложение Rutaxi, возможность оплаты картой и гибкую дисконтную систему. Вторым — возможность зарабатывать вместе с нами. Секрет успеха — это наша команда. Только благодаря коллективу, где каждый на своем месте, все пять лет мы растем, развиваемся и уверены, что максимальные показатели еще впереди», — подчеркнул директор ДС Александр Варсеев.