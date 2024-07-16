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В ЦФО каждый третий ипотечный заёмщик хочет строить дом сам

В первом полугодии спрос ипотечных заёмщиков на самостоятельное строительство домов вырос более чем в пять раз, отмечают аналитики ВТБ. Почти каждый третий клиент банка в ЦФО, выбравший жизнь за городом, решил строиться «с нуля», а не купить уже готовый дом.

В целом по России в январе-июне 2024 года ипотечные заемщики получили на строительство индивидуальных домов свыше 380 млрд рублей. Это рекордный показатель, который более чем вдвое превышает прошлогодний результат.

По итогам первого полугодия клиенты ВТБ оформили на загородную недвижимость (готовые дома и ИЖС) свыше 6,5 тысячи кредитов. Общая сумма сделок превысила 38 млрд рублей, треть из которой заёмщики получили на самостоятельное строительство домов. По сравнению с январем-июнем 2023 года число кредитов на ИЖС выросло более чем в 5 раз, а их объём — более чем на треть.

Из-за более низких ставок получить ипотеку на загородную недвижимость клиенты стремились по госпрограммам, в результате чего их доля в структуре выдач существенно выросла. Число льготных сделок на рынке ИЖС и готовых домов по итогам июня достигло 75% против 33% год назад.

Средний размер одного кредита на загородную недвижимость сократился, особенно по сравнению с 2023 годом. По итогам июня он составил 5,5 млн рублей. Это примерно на 70,5 тысяч меньше, чем в начале 2024 года, и на 742 тысячи — в сравнении с прошлогодним июнем.

Подавляющее большинство клиентов (69%) приобретают уже готовые дома, но доля тех, кто хочет самостоятельно заниматься строительством, увеличивается.

«В первом полугодии спрос на ипотеку на частные дома достиг своего пика. На фоне дорогих кредитов на городскую недвижимость треть наших заемщиков предпочли строить дома сами. Сворачивание льготных программ очевидно остудит и этот рынок, но тренд по переезду за город уже не остановить», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.