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11:28, 13 сентября 2018 123

В салонах «Билайн» стартовала акция «Смартфон Nokia в подарок!»

В салонах «Билайн» стартовала акция «Смартфон Nokia в подарок!»

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о старте акции «Смартфон Nokia в подарок!».

С 10 сентября в офисах продаж и интернет-магазине «Билайн» при покупке смартфона Nokia 2.1 стоимостью 7990 рублей и двух SIM-карт с пакетами услуг связи на три месяца тарифного плана «ВСЕмое!» клиент получит смартфон Nokia 1 в подарок*.

Смартфоны можно приобрести только в салонах и интернет-магазине «Билайн», а также в фирменном интернет-магазине Nokia.

Nokia 2.1 поставляется с предустановленной ОС Android Oreo™ (версия Go), созданной для смартфонов с оперативной памятью 1 Гб и меньше, и обеспечивающей лучший опыт использования Android при потреблении меньшего объема данных.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4000 мА-ч, которого хватает на два дня активного использования, а также HD экраном 5,5 дюйма и фронтальными стерео-динамиками. Обновленный чипсет Qualcomm™ Snapdragon® 425 повышенной производительности обеспечивает плавное и быстрое переключение между приложениями. Смартфон оснащен двумя камерами: основной — 8 Мп, и фронтальной — 5 Мп.

Nokia 1, который покупатель получит в подарок, управляется чистой, обновляемой, безопасной Android Oreo™ (версия Go). Смартфон оснащен 4,5-дюймовым дисплеем, 4х ядерным процессором MediaTek MT6737M и 1Гб оперативной памяти, что обеспечивает плавную работу и быстрый отклик. Приятный бонус — популярные сменные панели Xpress-on разнообразных ярких цветов позволят при желании быстро менять облик смартфона.

В тарифах «ВСЕмое!» абоненты могут сами решать сколько минут, гигабайт и смс им требуется и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Кроме того, звонки внутри тарифной линейки на территории России не расходуют пакет минут и не требуют дополнительной платы. Переход на новые тарифы «ВСЕмое!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.

*Акция действует с 10.09.2018 по 31.10.2018, клиент получает в подарок смартфон Nokia 1 при покупке смартфона Nokia 2.1 и двух предоплаченных пакетов услуг связи по ТП «ВCЕмое 2» на три месяца — от 2 730 до 4 200, полная стоимость комплекта — от 10 720 рублей до 12 190 рублей в зависимости от филиала подключения (кроме Республики Крым и города Севастополь). Стоимость смартфонов не в составе комплекта: Nokia 1 — 5 990 рублей, Nokia 2.1 — 7 990 рублей. Акция действительна для новых клиентов и не суммируется с другими акциями и предложениями. Количество оборудования ограничено. Организатор акции: ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, улица Восьмого Марта, дом №10, строение 14, ОГРН 1027700166636. Подробнее об акции, правилах, сроках и месте ее проведения на сайте.

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