В салонах «Билайн» стартовала акция «Смартфон Nokia в подарок!»

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о старте акции « Смартфон Nokia в подарок! ».

С 10 сентября в офисах продаж и интернет-магазине «Билайн» при покупке смартфона Nokia 2.1 стоимостью 7990 рублей и двух SIM-карт с пакетами услуг связи на три месяца тарифного плана «ВСЕмое!» клиент получит смартфон Nokia 1 в подарок*.

Смартфоны можно приобрести только в салонах и интернет-магазине «Билайн», а также в фирменном интернет-магазине Nokia .

Nokia 2.1 поставляется с предустановленной ОС Android Oreo™ (версия Go), созданной для смартфонов с оперативной памятью 1 Гб и меньше, и обеспечивающей лучший опыт использования Android при потреблении меньшего объема данных.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4000 мА-ч, которого хватает на два дня активного использования, а также HD экраном 5,5 дюйма и фронтальными стерео-динамиками. Обновленный чипсет Qualcomm™ Snapdragon® 425 повышенной производительности обеспечивает плавное и быстрое переключение между приложениями. Смартфон оснащен двумя камерами: основной — 8 Мп, и фронтальной — 5 Мп.

Nokia 1, который покупатель получит в подарок, управляется чистой, обновляемой, безопасной Android Oreo™ (версия Go). Смартфон оснащен 4,5-дюймовым дисплеем, 4х ядерным процессором MediaTek MT6737M и 1Гб оперативной памяти, что обеспечивает плавную работу и быстрый отклик. Приятный бонус — популярные сменные панели Xpress-on разнообразных ярких цветов позволят при желании быстро менять облик смартфона.

В тарифах «ВСЕмое!» абоненты могут сами решать сколько минут, гигабайт и смс им требуется и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Кроме того, звонки внутри тарифной линейки на территории России не расходуют пакет минут и не требуют дополнительной платы. Переход на новые тарифы «ВСЕмое!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.