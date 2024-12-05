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В 2025 году дивидендные выплаты могут составить 4,8 трлн рублей

В 2025 году дивидендные выплаты российских компаний на горизонте 12 месяцев могут составить более 4,8 трлн рублей. Такой прогноз эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» дали в инвестиционной стратегии на 2025 год. За последний квартал аналитики пересмотрели взгляд на траекторию ключевой ставки: ожидается ее сохранение на уровне 23% в течение года и существенное ужесточение регулирования ЦБ. В связи с этим эксперты прогнозируют, что компании могут быть более осторожными при определении дивидендов, говорится в инвестиционной стратегии, представленной на форуме «РОССИЯ ЗОВЁТ!».

«По нашим оценкам, суммарно в следующем году российские публичные компании заплатят более 4,8 трлн рублей. Около 700 млрд рублей приходится на акции в свободном обращении. По прогнозам коэффициент реинвестирования дивидендов будет невысоким — около 20%. Долгосрочными драйверами станут неорганический рост и импортозамещение. Поддержание высоких стандартов корпоративного управления может оказаться главным вызовом инвестиционного рынка в следующем году. Значимыми рисками останутся снижение цен на нефть, сохранение жесткой ДКП и динамика геополитических рисков», — говорит инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

Как ожидают аналитики, сезон финансовой отчетности за второе полугодие 2024 года и четвертый квартал 2024 года отразит рост долговой нагрузки/рост стоимости финансирования. Кредитные рейтинги скорее всего будут понижаться, а дивидендный сезон 2025 года может отличаться негативными сюрпризами. Тем не менее большинство этих факторов уже в котировках.

«Мы прогнозируем ослабление рубля на 5% в 2025, что поддержит акции экспортеров. В текущих условиях мы отдаем предпочтения компаниям с низкой долговой нагрузкой, преимущественно с чистой денежной позицией, или торгующиеся по привлекательным мультипликаторам», — говорит Станислав Клещев.