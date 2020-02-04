В 2019 году «Россельхозбанк» увеличил льготное кредитование сезонных работ на 15%

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В рамках программы льготного кредитования АПК «Россельхозбанк» в 2019 году направил на проведение сезонных работ более 138 млрд рублей, что на 15% больше по сравнению с 2018 годом. Ставка по кредитам не превышает 5% годовых.
Сельхозпредприятиям малого и среднего бизнеса на сезонные работы банк выдал 87,8 млрд рублей против 66,7 млрд рублей годом ранее. Из них МФХ составляют порядка 40%. Средствами РСХБ воспользовалось более 3,4 тысячи аграриев МСБ.
«Помочь аграриям посеять и собрать первоклассный урожай — одна из главных задач „Россельхозбанка“. Особенно значима для фермеров своевременная поддержка. Банк старается учитывать их потребности — для аграриев действуют кредиты с упрощенными условиями получения: сокращен список документов и время принятия решения по выдаче. Мы рады, что в 2019 году поддержка РСХБ способствовала качественному и своевременному проведению сезонных работ и высокому урожаю. В этом году мы приложим все усилия и продолжим наше эффективное взаимодействие с сельхозпроизводителями, чтобы 2020 год был таким же результативным», — подчеркнула первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.
Льготные кредиты РСХБ полностью обеспечивают аграриев средствами на посевную и уборочную кампании: приобретение семян, сырья, кормов, средств защиты растений, минеральных удобрений, ГСМ, запчастей для ремонта техники и оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, а также другие мероприятия.
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