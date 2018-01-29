Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:20, 29 января 2018 212
 0    0

В 2017 году Россельхозбанк выдал заемщикам АПК 1,1 трлн рублей

В 2017 году Россельхозбанк выдал заемщикам АПК 1,1 трлн рублей

По итогам работы в 2017 году Россельхозбанк направил на поддержку отечественного агропромышленного комплекса 1,1 трлн рублей. Это на 7% превышает аналогичный показатель 2016 года.

Значительные объемы заемных средств выдали предприятиям растениеводства — 190 млрд рублей, предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности — 175 млрд рублей и предприятиям животноводства — 121 млрд рублей. При этом из общего объема 237 млрд рублей направили на инвестиционные цели.

В прошлом году банк оказал значительную поддержку отрасли в рамках программы льготного кредитования АПК. По состоянию на 1 января 2018 года аграриям из различных регионов страны предоставили финансирование на льготных условиях по ставке не выше 5% годовых на сумму порядка 211 млрд рублей.

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
17:20, 29 января 2018
В 2017 году Россельхозбанк выдал заемщикам АПК 1,1 трлн рублей
16:08, 26 января 2018
В офисах Россельхозбанка стали доступны госуслуги
17:40, 17 января 2018
«Дом.ru Бизнес» предложил корпоративным клиентам Альфа-Банка льготные условия на услуги связи
11:12, 15 января 2018
Перерастет ли желание владельцев «Реала» заменить тренера в реальность?
17:30, 11 января 2018
«Дом.ru Бизнес» предложил оптимальные пакеты телеком-решений для успешного старта и интенсивного роста
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
8:50, 19 января 2018 39 813
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 38 967
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 3
12:33, 24 января 2018 19 793
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
11:28, 19 января 2018 18 253
Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки 9
9:26, 21 января 2018 17 324
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований