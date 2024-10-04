В 103 года «Росгосстрах», сохраняя традиции, запустил процесс трансформации ключевых бизнес-процессов

6 октября «Росгосстрах» отметит уже 103 годовщину со дня своего основания. В этот день в 1921 году был подписан декрет Совета народных комиссаров РСФСР о создании системы государственного имущественного страхования. Традиционно день рождения «Росгосстраха» в России отмечается как День страховщика, поскольку развитие страховой отрасли в нашей стране неразрывно связано с историей этой компании.

Вот уже более века Госстрах/"Росгосстрах" остается не просто универсальным, а поистине народным страховщиком, активно работая в том числе с самыми массовыми видами — страхованием жилья и имущества россиян, а также с моторным страхованием. По результатам первого полугодия компания в очередной раз подтвердила свое лидерство по выплатам страхового возмещения за ущерб домам, дачам и другим строениям жителей нашей страны. «Росгосстрах» оперативно пришел на помощь своим клиентам в Курганской и Оренбургской областях, а также в других регионах, которые в этом году пострадали от сильного паводка, — выплаты им превысили 430 млн рублей. А в целом по полисам страхования строений в первом полугодии выплачено около 1,3 млрд рублей.

Успешная работа по всем направлениям бизнеса позволила «Росгосстраху» в этом году увеличить сборы страховой премии — рост за первые 6 месяцев составил 12,1%. Наибольший вклад в этот результат традиционно внесли страхование имущества физических и юридических, а также моторные виды страхования, добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев. Чистая прибыль по итогам полугодия выросла в 2 раза по сравнению с январем — июнем 2023 года и составила 4,5 млрд рублей.

При этом, сохраняя многолетние традиции и активно используя накопленный опыт работы мощной агентской сети, «Росгосстрах» стремится развивать и новые каналы продаж, предлагать страховые продукты нового поколения, которые интересны в том числе для более требовательной к инновациям молодой аудитории. Завершившееся на днях присоединение цифровой страховой «Пульс» позволит «Росгосстраху» перейти на новую IT-платформу и качественно усилить направление онлайн-продаж и дистанционного взаимодействия со страхователями. Компания готовит к запуску новое омниканальное цифровое решение для клиентов и страховых агентов.

«Очередную годовщину „Росгосстрах“ встречает, определив вместе с нашим акционером, банком ВТБ, стратегические цели развития до 2026 года и создав систему достижения этих целей. Чтобы положения стратегии не остались только на бумаге, мы должны и будем быстро меняться, — говорит генеральный директор СК „Росгосстрах“ Максим Шепелев. — Нам важно не только сохранить 7 млн наших клиентов, но и выйти на целевую аудиторию молодых страхователей, что требует большей технологичности и гибкости. И мы серьезно трансформируем наши подходы к созданию продуктов, к темпам и методам их разработки, к принятию решений. При этом внутренние преобразования компании ориентированы, в первую очередь, на интересы и потребности клиентов, ведь именно так мы сейчас видим свою эволюционную цель: помогать гражданам России жить счастливо и без тревог, стать лучшей экосистемой по управлению рисками, которая найдёт решение для каждого в его ситуации за считанные минуты».