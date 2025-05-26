Успеть до лета: у рязанцев появилась возможность приобрести жилье с максимальной выгодой до полумиллиона. Но только до 30 мая

Любая покупка приносит больше удовольствия, если она сделана со скидкой. Особенно, когда речь идет о квартире, и когда эта скидка может достигать нескольких сотен тысяч рублей.

Под конец весны у рязанцев появилась уникальная возможность приобрести жилье в кварталах прагматик- и комфорт-классов с максимальной выгодой. Компания Стройпромсервис дает большие скидки каждому, кто забронирует планировку до 30 мая.

Так, просторную 1-комнатную квартиру с гардеробной в жилом квартале комфорт-класса Огни в районе Дашково-Песочня можно купить выгоднее на 200 000 рублей. Здесь будет комфортно жить молодой паре или семье с малышом.

Хорошим вариантом для большой семьи станет 2-комнатная квартира 60,64 м². В планировке много внимания уделено личному пространству членов семьи: родителям — мастер-спальня со своим санузлом, детям — изолированная детская, семейному теплу — просторная кухня-гостиная. А еще здесь много места для хранения.

Вместе со скидкой застройщик предоставляет возможность воспользоваться удобными формами оплаты:— семейной ипотекой 5,99%

— донорской ипотекой 6% для тех, у кого нет ребенка

— программой трейд ин.

Жилой квартал Огни строится в районе с готовой инфраструктурой Дашково-Песочни. В шаговой доступности гипермаркет «Глобус», детские сады, школы и остановки общественного транспорта.

Дома высотой 10 этажей образуют приватное пространство для резидентов, а стены из кирпича обеспечивают улучшенную тепло- и шумоизоляцию. На этаже всего 4 квартиры, в каждом подъезде своя колясочная, а во дворе — безопасная детская площадка, пространство для занятий спортом, а также более 50% озеленения.

Больше планировок со скидками можно получить по заявке. Звоните по телефону +74912247000 или отправляйте заявку через форму на сайте застройщика.

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