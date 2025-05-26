Успеть до лета: у рязанцев появилась возможность приобрести жилье с максимальной выгодой до полумиллиона. Но только до 30 мая

Любая покупка приносит больше удовольствия, если она сделана со скидкой. Особенно, когда речь идет о квартире, и когда эта скидка может достигать нескольких сотен тысяч рублей.
Под конец весны у рязанцев появилась уникальная возможность приобрести жилье в кварталах прагматик- и комфорт-классов с максимальной выгодой. Компания Стройпромсервис дает большие скидки каждому, кто забронирует планировку до 30 мая.
Так, просторную 1-комнатную квартиру с гардеробной в жилом квартале комфорт-класса Огни в районе Дашково-Песочня можно купить выгоднее на 200 000 рублей. Здесь будет комфортно жить молодой паре или семье с малышом.
Хорошим вариантом для большой семьи станет 2-комнатная квартира 60,64 м². В планировке много внимания уделено личному пространству членов семьи: родителям — мастер-спальня со своим санузлом, детям — изолированная детская, семейному теплу — просторная кухня-гостиная. А еще здесь много места для хранения.
Вместе со скидкой застройщик предоставляет возможность воспользоваться удобными формами оплаты:— семейной ипотекой 5,99%
— донорской ипотекой 6% для тех, у кого нет ребенка
— программой трейд ин.
Жилой квартал Огни строится в районе с готовой инфраструктурой Дашково-Песочни. В шаговой доступности гипермаркет «Глобус», детские сады, школы и остановки общественного транспорта.
Дома высотой 10 этажей образуют приватное пространство для резидентов, а стены из кирпича обеспечивают улучшенную тепло- и шумоизоляцию. На этаже всего 4 квартиры, в каждом подъезде своя колясочная, а во дворе — безопасная детская площадка, пространство для занятий спортом, а также более 50% озеленения.
Больше планировок со скидками можно получить по заявке. Звоните по телефону +74912247000 или отправляйте заявку через форму на сайте застройщика.
Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.
Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481
Успеть до лета: у рязанцев появилась возможность приобрести жилье с максимальной выгодой до полумиллиона. Но только до 30 мая
Любая покупка приносит больше удовольствия, если она сделана со скидкой. Особенно, когда речь идет о квартире, и когда эта скидка может достигать нескольких сотен тысяч рублей.
Под конец весны у рязанцев появилась уникальная возможность приобрести жилье в кварталах прагматик- и комфорт-классов с максимальной выгодой. Компания Стройпромсервис дает большие скидки каждому, кто забронирует планировку до 30 мая.
Так, просторную 1-комнатную квартиру с гардеробной в жилом квартале комфорт-класса Огни в районе Дашково-Песочня можно купить выгоднее на 200 000 рублей. Здесь будет комфортно жить молодой паре или семье с малышом.
Хорошим вариантом для большой семьи станет 2-комнатная квартира 60,64 м². В планировке много внимания уделено личному пространству членов семьи: родителям — мастер-спальня со своим санузлом, детям — изолированная детская, семейному теплу — просторная кухня-гостиная. А еще здесь много места для хранения.
Вместе со скидкой застройщик предоставляет возможность воспользоваться удобными формами оплаты:— семейной ипотекой 5,99%
— донорской ипотекой 6% для тех, у кого нет ребенка
— программой трейд ин.
Жилой квартал Огни строится в районе с готовой инфраструктурой Дашково-Песочни. В шаговой доступности гипермаркет «Глобус», детские сады, школы и остановки общественного транспорта.
Дома высотой 10 этажей образуют приватное пространство для резидентов, а стены из кирпича обеспечивают улучшенную тепло- и шумоизоляцию. На этаже всего 4 квартиры, в каждом подъезде своя колясочная, а во дворе — безопасная детская площадка, пространство для занятий спортом, а также более 50% озеленения.
Больше планировок со скидками можно получить по заявке. Звоните по телефону +74912247000 или отправляйте заявку через форму на сайте застройщика.
Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.
Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481