Уралсиб запустил онлайн-трансляцию жизни сапсанов на крыше банка

Новый сезон онлайн-трансляции жизни сапсанов с крыши высотного здания банка в Уфе стартует 24 апреля в 14.30 мск. Прямой эфир будет доступен в плейлисте сезона в группе банка ВКонтакте.

В этом году сапсаны вернулись на привычное место 16 марта, и сейчас готовятся стать родителями. В кладке 3 яйца, которые появились в период с 15 по 19 апреля. Появления на свет первого птенца орнитологи ожидают в последней декаде мая. В начале мая специалисты проведут традиционную фотофиксацию кладки и новой самки. А когда птенцы достигнут трехнедельного возраста, банк совместно с орнитологами организует традиционную процедуру кольцевания молодых сапсанов.

Семейство соколов-сапсанов каждую весну возвращается на крышу здания офиса банка в центре Уфы, выбрав для гнездования небольшой технический выступ. Сотрудники банка установили здесь камеру, организовали доступ орнитологов и ежегодно проводят уборку места гнездования, чтобы птицам и их потомству было сухо и комфортно в течение всего сезона. С 2019 года банк ведет круглосуточную онлайн-трансляцию о жизни сапсанов в период появления и взросления их птенцов. Зрители в «прямом эфире» наблюдают процесс насиживания кладки, появление птенцов и их первые попытки «встать на крыло». Предыдущие трансляции набирали огромное количество просмотров и получили отклики ученых-орнитологов из разных стран мира.

В текущем сезоне в онлайн-режиме для просмотра доступны последние 2 часа записи, которую можно перематывать и пересматривать. Записи за предыдущие дни будут доступны в плейлисте в группе банка с 4.30 утра до 22.30 с учетом ограничений Вконтакте (до 12 часов).

Узнать, что происходит на крыше банка и почему сапсанам приглянулось это место, можно в фильме участника проекта и члена Башкирского отделения Союза охраны птиц России Галии Гайсиной и группы ученых, по ссылке .

