Уралсиб запустил акцию «Удобный момент» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО

Банк Уралсиб запустил акцию «Удобный момент» для новых бизнес-клиентов - с бесплатным расчетно-кассовым обслуживанием в течение 12 месяцев.

Принять участие в акции могут новые клиенты*, открывшие расчетный счет с одновременным подключением пакета услуг «Удобный». Первые 12 месяцев для них обслуживание по пакету «Удобный» будет бесплатным, а затем составит 690 рублей в месяц. В акции участвует только один (первый открытый) расчетный счет участника акции.

Акция действует с 26 мая по 30 сентября 2025 года включительно.

Более подробно об условиях акции «Удобный момент» и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или по телефону 8-800-700-77-16.

*Новые клиенты — клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб в течение трех месяцев, предшествующих участию в акции «Удобный момент».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 мая 2025 года насчитывает 196 точек продаж, 1350 банкоматов и 226 платежных терминалов.