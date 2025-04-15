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Уралсиб запустил акцию «Отличное решение» для новых бизнес-клиентов

Банк Уралсиб запустил акцию «Отличное решение» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов банка — юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц с частной практикой.

Откройте счет на пакете услуг «Отличное решение» с опцией «Добро пожаловать» и получите:

  • безлимитное количество бесплатных платежей на счета юрлиц и ИП;
  • бесплатные переводы на счета физических лиц в любые банки в сумме до 3 млн рублей в месяц;
  • бесплатный вывод дивидендов (в том числе за пределы Банка Уралсиб).

Акция действует с 14 апреля по 30 июня 2025 года включительно.

Более подробно об условиях акции «Отличное решение» и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 апреля 2025 года насчитывает 198 точек продаж, 1354 банкомата и 223 платежных терминала.