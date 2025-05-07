Уралсиб выплатил больше половины объема страхового возмещения клиентам Банка ПТБ

Банк Уралсиб за первые две недели выплат страхового возмещения денежных средств клиентам Банка ПТБ (ООО) выплатил более 55% от запланированного объема выплачиваемых средств.
Уралсиб в качестве банка-агента осуществляет прием заявлений и выплату возмещения физическим и юрлицам — клиентам Банка ПТБ (ООО) в Москве, Московской области и Республике Башкортостан. Заявления от клиентов Банка ПТБ принимаются
Право на получение страхового возмещения имеют клиенты Банка ПТБ, заключившие с ним договор банковского вклада или счета. Банк Уралсиб будет осуществлять выплату в размере 100% суммы всех счетов, но не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного для соответствующего вида вкладов. Юрлица смогут получить страховое возмещение за вычетом встречных требований к ним.
С перечнем отделений Банка Уралсиб, выплачивающих возмещение клиентам Банка ПТБ (ООО), можно ознакомиться
Клиентам — физическим лицам, получающим возмещение, в Уралсибе доступна широкая линейка выгодных вкладов, в том числе с плавающей ставкой. Так, доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» в рублях варьируется от 17,50 до 20,25% годовых с учетом капитализации процентов — в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Банк сохраняет высокую доходность на сроке размещения 1 год — до 20,20% годовых с учетом капитализации процентов, а также на сроке 9 месяцев (271 день) — до 20,25% годовых с учетом капитализации процентов. Также можно воспользоваться выгодными накопительными счетами Банка Уралсиб с доходностью до 18,50% - с начислением процентов на ежедневный или минимальный остаток. Одним из удобных и выгодных карточных продуктов является флагманская дебетовая карта Уралсиба «Прибыль», сочетающая в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток до 16%, а также бесплатное обслуживание, возможность онлайн-заказа и доставки на дом.
Предприниматели и юридические лица — клиенты Банка ПТБ могут открыть счет для бизнеса в Банке Уралсиб на специальных условиях:
- открытие расчетного счета — бесплатно;
- безлимитное количество бесплатных платежей на счета юрлиц и ИП;
- бесплатные переводы на счета физических лиц в любые банки в сумме до 3 млн рублей в месяц;
- бесплатный вывод дивидендов (в том числе за пределы Банка Уралсиб).
Предложение доступно для новых клиентов при подключении пакета услуг «Отличное решение» с опцией «Добро пожаловать» до 30 июня 2025 года включительно.
Счет в Банке Уралсиб можно открыть за один день (реквизиты счета — в день обращения). Менеджер банка приедет к вам для подписания документов на открытие счета (доступно для Москвы и Московской области, а также Уфы). Список документов для открытия счета
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 мая 2025 года насчитывает 196 точек продаж, 1350 банкоматов и 226 платежных терминалов.
Уралсиб выплатил больше половины объема страхового возмещения клиентам Банка ПТБ
Банк Уралсиб за первые две недели выплат страхового возмещения денежных средств клиентам Банка ПТБ (ООО) выплатил более 55% от запланированного объема выплачиваемых средств.
Уралсиб в качестве банка-агента осуществляет прием заявлений и выплату возмещения физическим и юрлицам — клиентам Банка ПТБ (ООО) в Москве, Московской области и Республике Башкортостан. Заявления от клиентов Банка ПТБ принимаются
Право на получение страхового возмещения имеют клиенты Банка ПТБ, заключившие с ним договор банковского вклада или счета. Банк Уралсиб будет осуществлять выплату в размере 100% суммы всех счетов, но не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного для соответствующего вида вкладов. Юрлица смогут получить страховое возмещение за вычетом встречных требований к ним.
С перечнем отделений Банка Уралсиб, выплачивающих возмещение клиентам Банка ПТБ (ООО), можно ознакомиться
Клиентам — физическим лицам, получающим возмещение, в Уралсибе доступна широкая линейка выгодных вкладов, в том числе с плавающей ставкой. Так, доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» в рублях варьируется от 17,50 до 20,25% годовых с учетом капитализации процентов — в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Банк сохраняет высокую доходность на сроке размещения 1 год — до 20,20% годовых с учетом капитализации процентов, а также на сроке 9 месяцев (271 день) — до 20,25% годовых с учетом капитализации процентов. Также можно воспользоваться выгодными накопительными счетами Банка Уралсиб с доходностью до 18,50% - с начислением процентов на ежедневный или минимальный остаток. Одним из удобных и выгодных карточных продуктов является флагманская дебетовая карта Уралсиба «Прибыль», сочетающая в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток до 16%, а также бесплатное обслуживание, возможность онлайн-заказа и доставки на дом.
Предприниматели и юридические лица — клиенты Банка ПТБ могут открыть счет для бизнеса в Банке Уралсиб на специальных условиях:
- открытие расчетного счета — бесплатно;
- безлимитное количество бесплатных платежей на счета юрлиц и ИП;
- бесплатные переводы на счета физических лиц в любые банки в сумме до 3 млн рублей в месяц;
- бесплатный вывод дивидендов (в том числе за пределы Банка Уралсиб).
Предложение доступно для новых клиентов при подключении пакета услуг «Отличное решение» с опцией «Добро пожаловать» до 30 июня 2025 года включительно.
Счет в Банке Уралсиб можно открыть за один день (реквизиты счета — в день обращения). Менеджер банка приедет к вам для подписания документов на открытие счета (доступно для Москвы и Московской области, а также Уфы). Список документов для открытия счета
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 мая 2025 года насчитывает 196 точек продаж, 1350 банкоматов и 226 платежных терминалов.