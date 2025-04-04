Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших ипотечных программ на вторичном рынке, который подготовил
Продукты в рейтинге ранжированы по размеру процентной ставки по кредиту. При составлении рейтинга эксперты проанализировали действующие условия (
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 апреля 2025 года насчитывает 198 точек продаж, 1354 банкомата и 223 платежных терминала
Уралсиб возглавил рейтинг лучших ипотечных программ на вторичном рынке
Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших ипотечных программ на вторичном рынке, который подготовил
Продукты в рейтинге ранжированы по размеру процентной ставки по кредиту. При составлении рейтинга эксперты проанализировали действующие условия (
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 апреля 2025 года насчитывает 198 точек продаж, 1354 банкомата и 223 платежных терминала