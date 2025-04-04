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Уралсиб возглавил рейтинг лучших ипотечных программ на вторичном рынке

Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших ипотечных программ на вторичном рынке, который подготовил финансовый маркетплейс Банки. ру. Первое место в рейтинге заняла программа Уралсиба «Готовое жилье».

Продукты в рейтинге ранжированы по размеру процентной ставки по кредиту. При составлении рейтинга эксперты проанализировали действующие условия (на 01.04.2025 г.) по рыночной ипотеке и отобрали наиболее выгодные с точки зрения итоговой переплаты предложения, доступные для оформления в базе финансового маркетплейса Банки. ру. В ходе исследования сравнивались условия по ипотечному кредиту со следующими параметрами: сумма кредитования — 4,3 млн. рублей, срок — 30 лет, первоначальный взнос — 1,2 млн. рублей, подтверждение заемщиком дохода справкой 2-НДФЛ или выпиской из СФР, приобретение комплексного ипотечного страхования, подача заявки онлайн. Рассматривались условия, действующие для клиентов с открытого рынка, льготные условия не учитывались. В оценке участвовали предложения банков, входящих в Топ-30 финансового рейтинга Банки. ру по размеру кредитного портфеля по состоянию на март 2025 года.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте банка. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 апреля 2025 года насчитывает 198 точек продаж, 1354 банкомата и 223 платежных терминала