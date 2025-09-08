Рязань
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
Список уличных туалетов в Рязани
Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга ипотечных программ на покупку жилья на вторичном рынке

Ипотека на покупку готового жилья от Банка Уралсиб вошла в Топ-5 рейтинга лучших ипотечных программ на вторичном рынке в августе. В исследовании, подготовленном порталом Выберу. ру, рассматривались предложения крупнейших российских банков из Топ-50 по размерам розничных кредитных портфелей (на 01.07.2025 г.).

При составлении рейтинга аналитики портала в первую очередь оценивали такие параметры как процентная ставка, сумма ежемесячных платежей, полная стоимость кредита, а также процент первоначального взноса. Кроме того, были учтены условия ипотечного страхования, способы понижения ставки, правила внесения материнского капитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного долга и другие критерии.

Ипотека — один из наиболее востребованных направлений кредитования в Банке Уралсиб. За первые 7 месяцев 2025 года Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 2 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — до 20,8 млрд рублей. Наибольшей популярностью при покупке жилья пользовалось кредитование по собственным ипотечным программам Банка. Его объем в январе-июле 2025 года также вырос в 2 раза к аналогичному показателю 2024 года — до 11,9 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями всех ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 сентября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1375 банкоматов.