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Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов на авто с пробегом

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга (2 место) лучших автокредитов на авто с пробегом в марте, подготовленного порталом Выберу.ру. В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения банков-автокредиторов из Топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 01.02.2025 года).

При составлении рейтинга эксперты провели комплексное ранжирование, оценив такие параметры как проценты по кредиту и диапазон процентных ставок в тарифах, полная стоимость кредита, величина первоначального взноса и его влияние на ставку, размер ежемесячных платежей, сумма и срок кредитования, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, условия снижения процентов (включая платную опцию) Учитывалось отсутствие комиссий и скрытых выплат, возможность оформления онлайн и другие параметры.

Банк Уралсиб в последние годы активно развивает автокредитование, которое является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса — объемы кредитования по итогам 2024 года выросли в 1,3 раза, а автокредитный портфель — в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе — без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 марта 2025 года насчитывает 200 точек продаж, 1374 банкомата и 230 платежных терминалов.