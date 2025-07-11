Уралсиб вошел в Топ-10 самых инновационных банков России

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых инновационных банков России по итогам 2024 года — исследование подготовил Фонд «Сколково». В итоговом зачете по общей сумме балловУралсиб занимает 8 место среди банков.

Эксперты Sk Финтех Хаб (Центр инноваций в финсекторе Фонда «Сколково») оцениваликрупнейшие российские банки из Топ-20 по активам по 20 критериям, сгруппированным в 5тематических блоков. При этом в рейтингах по блокам «Инновационная оргструктура»,"Инвестиции в инновации" и «Сотрудничество со стартапами» Банк Уралсиб занял 7 место, врейтинге блока «Цифровые сервисы» — 8 место, в рейтинге блока «Работа с инновациями иподдержка проектов на ранних стадиях» — 10 место.

Аналитики отметили, что общий уровень инновационности банковской отрасли (интегральный показатель, учитывающий различные параметры) по итогам 2024 годасоставил 59%. При этом концентрация инноваций в Топ-10 банков выросла на 5% посравнению с остальными банками рейтинга и составила 84%.

Рейтинг инновационности банков — открытое исследование аналитического центра Sk ФинтехХаб, которое проводится с 2019 года. В его основе — data-driven подход, основанный на работес данными из открытых источников, а также верифицированной информацией, предоставленной банками-респондентами.

По итогам 2024 года эксперты тщательнопроанализировали инструменты работы с инновациями в крупнейших банках страны, выявивнаиболее прогрессивные финансово-кредитные учреждения, которые активновзаимодействуют со стартапами, разрабатывают как собственные технологическиеинновационные решения, так и в партнерстве с ними, а также активно инвестируют в новыетехнологии и проекты.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15)входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративнымклиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направлениядеятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А"(RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" ирейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банкапредставлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июля 2025 годанасчитывает 198 точек продаж и 1344 банкомата.