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Уралсиб — в Топ-10 банков по объемам ипотечных выдач в 1 квартале

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 российских банков по объемам ипотечного кредитования по итогам 1 квартала 2025 года, согласно данным аналитического исследования Русипотеки. Всего за квартал Уралсиб выдал кредитов на сумму 9,5 млрд рублей. Ипотечный портфель банка по итогам этого периода составил 143,4 млрд рублей.

По общему объему выдач ипотечных кредитов Банк Уралсиб занимает 9 место в рейтинге, по объему кредитования на покупку жилья в новостройках — 10 место. Основной рост ипотечного кредитования в Уралсибе в 1 квартале происходил за счет выдач кредитов в рамках льготной программы «Семейная ипотека» (58% от общего объема) и собственных программ кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 мая 2025 года насчитывает 196 точек продаж, 1350 банкоматов и 226 платежных терминалов.