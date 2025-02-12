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Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса в 1,3 раза в 2024 году
Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого и среднего бизнеса в 2024 году. Объемы кредитования МСБ в 2024 году выросли практически в 1,3 раза по сравнению с 2023 годом — до 73,1 млрд рублей, кредитный портфель увеличился в 1,2 раза — до 32 млрд рублей.

Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого и среднего бизнеса в 2024 году. Объемы кредитования МСБ в 2024 году выросли практически в 1,3 раза по сравнению с 2023 годом — до 73,1 млрд рублей, кредитный портфель увеличился в 1,2 раза — до 32 млрд рублей.

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2023 года (по данным «Эксперт РА»).

Подробно о продуктах и услугах Банка Уралсиб для бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2025 года насчитывает 202 точки продаж, 1369 банкомата и 235 платежных терминалов.