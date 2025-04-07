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Уралсиб предлагает бесплатную экспертную поддержку участникам внешнеэкономической деятельности

Банк Уралсиб делится своей профессиональной экспертизой с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а также предлагает им эффективные решения и альтернативные возможности решения актуальных вопросов в части ВЭД.

Мы запустили быстрый и бесплатный сервис консалтинга по ВЭД для бизнес-клиентов банка:

  • расскажем просто об особенностях валютного регулирования и валютного контроля;
  • проконсультируем по продуктам и сервисам внешнеэкономической деятельности;
  • проведем экспертизу контрактов по ВЭД;
  • поможем в оформлении документов валютного контроля;
  • подберем оптимальные варианты расчетов и исполнения обязательств в рамках валютного законодательства.

Также для эффективного и комфортного ведения ВЭД Банк Уралсиб предоставляет своим бизнес-клиентам персонального валютного контролера с многолетним опытом работы в области ВЭД. Валютный контролер сопровождает сделки клиента от заключения до исполнения. Телефон персонального валютного контролера можно найти в личном кабинете интернет-банка и обратиться к нему за консультацией в рабочее время.

По всем вопросам ВЭД можно обращаться: по телефону 8-800-700-77-16, на электронную почту consultant_ved@uralsib.ru, либо через сервис «Заказать звонок» на сайте банка.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 апреля 2025 года насчитывает 198 точек продаж, 1354 банкомата и 223 платежных терминала.